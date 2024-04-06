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Ганчаренко не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Крыльями Советов»

вчера, 19:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко после матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) не прибыл на обязательную пресс‑конференцию.

Победный для самарской команды мяч был забит с пенальти, который назначили за фол вратаря Ильи Помазуна и после просмотра видеоповтора. На 61‑й минуте у екатеринбуржцев за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Итало.

После завершения игры наставник хозяев поля во флэш‑интервью в эфире «Матч ТВ» заявил, что судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном «прибила» его команду.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:26
Что так жиденько, г-н Гончаренко, на вас не похоже. Или "хозяин" не пустил, сказал - обойдутся, а штраф он заплатит...
3v7tjm8a48r7
3v7tjm8a48r7
вчера в 22:03
Сказать нечего, потихоньку топит Урал...
Capral
Capral
вчера в 20:03
Жаль, Ганчара- толковый тренер, старательный, но в чемпионате у него не всё получается. Выбил крепкий Локо из кубка, а сил на Самару не осталось, в силу- не самого сильного состава.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:37
Чёрная полоса у Урала и лично у Виктора Гончаренко
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:35
Это что еще за капризы...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:27
Накажут Виктора... еще как бы не отстранили на пару матчей.
Гость
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