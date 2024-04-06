Ганчаренко не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко после матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) не прибыл на обязательную пресс‑конференцию.
Победный для самарской команды мяч был забит с пенальти, который назначили за фол вратаря Ильи Помазуна и после просмотра видеоповтора. На 61‑й минуте у екатеринбуржцев за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Итало.
После завершения игры наставник хозяев поля во флэш‑интервью в эфире «Матч ТВ» заявил, что судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном «прибила» его команду.