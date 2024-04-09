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Розетти призвал тренеров сборных следить за поведением игроков

вчера, 15:08

Главный судья УЕФА Роберто Розетти попросил тренеров сборных следить за поведением футболистов во время Евро-2024.

Неприемлемое поведение футболистов — это проблема для официальных лиц. Игроки вас видят, и если вы спокойны, то и ваши футболисты ведут себя прилично. Мы хотим избежать ненужных карточек и защитить имидж игры, поэтому мы будем жёстко пресекать травлю и явное несогласие. Речь идёт о защите имиджа игры и достойном наследии для будущих поколений. Мы должны что-то сделать, и нам нужны вы, поскольку вы очень важны для нас.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 19:17
На словах ты Лев Толстой, а на деле ?)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:38
Авейру : Меня это не касается.. А-ха-ха-ха.. 🤭
112910415
112910415
вчера в 16:38
вот уж наговорил так наговорил !
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08
Довольно пафосно - звучит как обращение к потомкам...)
drug01
drug01
вчера в 16:02
Это важное и своевременное заявление. Футбол надо беречь всем
Гость
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