Розетти призвал тренеров сборных следить за поведением игроков

Главный судья УЕФА попросил тренеров сборных следить за поведением футболистов во время Евро-2024.

Неприемлемое поведение футболистов — это проблема для официальных лиц. Игроки вас видят, и если вы спокойны, то и ваши футболисты ведут себя прилично. Мы хотим избежать ненужных карточек и защитить имидж игры, поэтому мы будем жёстко пресекать травлю и явное несогласие. Речь идёт о защите имиджа игры и достойном наследии для будущих поколений. Мы должны что-то сделать, и нам нужны вы, поскольку вы очень важны для нас.