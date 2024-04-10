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Тухель — о неназначенном пенальти: «Судья сказал, что это „детская ошибка“»

вчера, 09:16

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).

Во втором тайме вратарь лондонской команды Давид Райя ввёл мяч в игру, отдав пас защитнику Габриэлю, который затем взял мяч в руки, переставил его и сам выполнил удар ногой. Похоже, бразилец не понял, что игра к тому моменту уже была возобновлена. После этого футболисты мюнхенцев стали апеллировать к арбитру по поводу назначения пенальти.

Рефери допустил огромную ошибку. Я знаю, что это была сумасшедшая ситуация. Они ставят мяч, он свистит, и защитник берёт мяч руками.

[Рефери] сказал нашим игрокам, что это «детская ошибка», и он не будет назначать за это пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это ужасное, ужасное объяснение. Ошибка ребёнка, ошибка взрослого, что угодно — мы злимся, потому что это было серьёзное решение против нас.

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 18:45, ред.
Ещё вопрос по теме:
Почему не соблюдается правило 6 секунд?
Почему вратарей не наказывают, когда они долго держат мяч в руках и не вводят его в игру?
Может кто-то прояснит ситуацию?
goodmonter
goodmonter
вчера в 18:16
В шахматах есть "детский мат", но ставят его и взрослым тоже.
Игрок мог действительно не услышать свистка, поэтому сыграл руками. Объяснение судьи крайне некорректно.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:58
Понятно. Спасибо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:57
Виктор, привет, это игра слов, я всё четко написал. Пенку подарили, кто? игроки Арсенала.
Т. е Бавария в этом матче забила один гол, а второй с пенальти, который подарили....
K_TS16_
K_TS16_
вчера в 16:00
Не ныл бы уже
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:52
две детские ошибки Лещука тоже привели к двум голам их что взять и отменить любое нарушение есть нарушение, если есть такое правило и вообще 90 процентов забитых голов состоят из ошибок
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:40
Да, чего только в жизни вообще и в футболе в частности не бывает. Детская ошибка - это объяснение арбитра. Ловко вывернулся, пытаясь объяснить свой промах в очень важной для команд игре. Думаю, затмение на него нашло, такое тоже бывает. Сидит сейчас, наверное, на лавочке у подъезда своего дома и задаёт себе вопрос, как дошёл до жизни такой.
Не удивлюсь, если члены судейского комитета УЕФА будут чесать свои репы и не спать ночью, чтобы вынести оптимальное решение по этому казусу..
Attaccante
Attaccante
вчера в 13:47
У этой убогой физручины всегда другие виноваты, но не он сам. Странно, что этот бездарь до сих пор руководит Баварией.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:39
Тухель показывает свою слабость!
Судье зачет - это был не лигочемпионский пенальти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:07, ред.
))) Некоторые комменты просто шЫкарны!
Тухель формально прав, однако свою правоту он выражать не может и не должен, потому как это субъективно "некрасиво"..., и потому, что довел Баварию "до ручки", что тоже субъективно.
Круто. Тут лучшая в мире адвокатская контора нервно курит в сторонке.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:09
Привет, Яков!
Ну ты даешь. Пересмотри еще раз нарушение- там 100% пенальти. Знаю тебя, как человека объективного, но сечас- ты неправ.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:05
По правилам это нарушение. Но Тухель, вроде, не пацан, и должен понимать, что выигрывать надо на поле, а не цепляться за "детские" и позорные пенали.. Авейру бы за это точно не только бы замахнулся на судью.. 🥊.. Отвратительно за такое выпрашивать наказание для соперника.. Хе.. 👎
Рой Макай
Рой Макай ответ 89fczpta87ee (раскрыть)
вчера в 10:59
Каких например? Когда Сака целенаправленно налетел на ногу Нойера, вместо того чтобы спокойно его оббежать и забить гол?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:51
Вам и так пену подарили на дельфине
Amiralla
Amiralla
вчера в 10:39
Мерседес едет как русская Лада. Виноват судья...
la-respect0
la-respect0
вчера в 10:29
Так и любому работяге с завода , водителю и всем людям вообще можно сказать , получается?))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:23
Ну что же , бывает! Шансы пройти дальше хорошие
lotsman
lotsman
вчера в 10:21
А что, такие ошибки не наказываются? Можно в штрафной поймать мяч, поставить его на землю и пробить, а потом сказать - извините, ошибся.)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:16
Правила есть правила и их нужно соблюдать.
Capral
Capral
вчера в 10:07, ред.
Томасу свойственно драматизировать и возмущаться судьями. Так было и прошлой весной, после второй игры с МС, когда неделю Тухель не мог успокоиться. Ну, что же, пусть доказывает свою правоту дома. Есть, что и кому доказывать. Очень важно не перегореть.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:59
просто Бавария заплатила Габриэлю за этот эпизод пару миллионов евро, а судья не защитал, отсюда столько возмущения
Naherger
Naherger
вчера в 09:56
Не стоит уповать на судью,он ведь мог поставить пенальти в ворота мюнхенцев на последней минуте.
Скорее вопросы к тухелю: что он сделал с немецкой машиной,что она стала как лада ездить?
89fczpta87ee
89fczpta87ee
вчера в 09:36
Да Тухель ,а то что судья не назначил 2 пенальти в ворота Баварии-это какая ошибка?????
adekvat
adekvat
вчера в 09:34
Детская ошибка могла не подетски отразиться на итоге матча.
Palex
Palex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:33
"Детская ошибка" это такой новый пункт в правилах?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:22
Это была действительно детская ошибка !)
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