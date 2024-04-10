Тухель — о неназначенном пенальти: «Судья сказал, что это „детская ошибка“»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).

Во втором тайме вратарь лондонской команды Давид Райя ввёл мяч в игру, отдав пас защитнику , который затем взял мяч в руки, переставил его и сам выполнил удар ногой. Похоже, бразилец не понял, что игра к тому моменту уже была возобновлена. После этого футболисты мюнхенцев стали апеллировать к арбитру по поводу назначения пенальти.

Рефери допустил огромную ошибку. Я знаю, что это была сумасшедшая ситуация. Они ставят мяч, он свистит, и защитник берёт мяч руками.

[Рефери] сказал нашим игрокам, что это «детская ошибка», и он не будет назначать за это пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это ужасное, ужасное объяснение. Ошибка ребёнка, ошибка взрослого, что угодно — мы злимся, потому что это было серьёзное решение против нас.