Тухель — о неназначенном пенальти: «Судья сказал, что это „детская ошибка“»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).
Во втором тайме вратарь лондонской команды Давид Райя ввёл мяч в игру, отдав пас защитнику Габриэлю, который затем взял мяч в руки, переставил его и сам выполнил удар ногой. Похоже, бразилец не понял, что игра к тому моменту уже была возобновлена. После этого футболисты мюнхенцев стали апеллировать к арбитру по поводу назначения пенальти.
Рефери допустил огромную ошибку. Я знаю, что это была сумасшедшая ситуация. Они ставят мяч, он свистит, и защитник берёт мяч руками.
[Рефери] сказал нашим игрокам, что это «детская ошибка», и он не будет назначать за это пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это ужасное, ужасное объяснение. Ошибка ребёнка, ошибка взрослого, что угодно — мы злимся, потому что это было серьёзное решение против нас.
Почему не соблюдается правило 6 секунд?
Почему вратарей не наказывают, когда они долго держат мяч в руках и не вводят его в игру?
Может кто-то прояснит ситуацию?
Почему не соблюдается правило 6 секунд?
Почему вратарей не наказывают, когда они долго держат мяч в руках и не вводят его в игру?
Может кто-то прояснит ситуацию?
Игрок мог действительно не услышать свистка, поэтому сыграл руками. Объяснение судьи крайне некорректно.
Игрок мог действительно не услышать свистка, поэтому сыграл руками. Объяснение судьи крайне некорректно.
Т. е Бавария в этом матче забила один гол, а второй с пенальти, который подарили....
Т. е Бавария в этом матче забила один гол, а второй с пенальти, который подарили....
Не удивлюсь, если члены судейского комитета УЕФА будут чесать свои репы и не спать ночью, чтобы вынести оптимальное решение по этому казусу..
Не удивлюсь, если члены судейского комитета УЕФА будут чесать свои репы и не спать ночью, чтобы вынести оптимальное решение по этому казусу..
Судье зачет - это был не лигочемпионский пенальти.
Судье зачет - это был не лигочемпионский пенальти.
Тухель формально прав, однако свою правоту он выражать не может и не должен, потому как это субъективно "некрасиво"..., и потому, что довел Баварию "до ручки", что тоже субъективно.
Круто. Тут лучшая в мире адвокатская контора нервно курит в сторонке.
Тухель формально прав, однако свою правоту он выражать не может и не должен, потому как это субъективно "некрасиво"..., и потому, что довел Баварию "до ручки", что тоже субъективно.
Круто. Тут лучшая в мире адвокатская контора нервно курит в сторонке.
Ну ты даешь. Пересмотри еще раз нарушение- там 100% пенальти. Знаю тебя, как человека объективного, но сечас- ты неправ.
Ну ты даешь. Пересмотри еще раз нарушение- там 100% пенальти. Знаю тебя, как человека объективного, но сечас- ты неправ.
Скорее вопросы к тухелю: что он сделал с немецкой машиной,что она стала как лада ездить?
Скорее вопросы к тухелю: что он сделал с немецкой машиной,что она стала как лада ездить?