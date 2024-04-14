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Марсьяль покинет МЮ летом

вчера, 16:41

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль покинет клуб летом.

Клуб не будет продлевать контракт с игроком.

Летом Марсьяль станет свободным агентом.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:25
прекрасно!!!
Марсьяль давно потух, и больше лечится чем играет.
как ранее написал, еще раз повторю, в летом пройдет большая перестройка.
сперва избавится от десяток бесполезных игроков.
надеюсь, сразу не купят 10 новых игроков взамен ушедшим)))
достаточно 4-5 новичков на проблемные позиции.
1. крайнего защитника - Фримпонга из Байера (запасной вариант - Б.Джонсона из Вест Хэма)
2. обновить линию центрбэков.
говорят, уйдут Линделеф, Эванс, Варан и возможно, Магуайр.
Раф Варана тоже продать в Сауд.клубу.
в Кристал Пэласе есть шикарный защитник - Йоаким Андерсен.
думаю, он годится для МЮ.
3. полузащита. Каземиро играет хуже и хуже. долой из команды.
Купить из порт.Спортинга Элманда! цепкий умный опорник с хорошими вертикальными передачами.
4. Рэшфорда и Антони убрать из кгоманды.
Из Кристал Пэласа нравится Майкл Олисе, и сегодня он сыграл прекрасно против Арсенала.
5. ну конечно нужен форвард на пару с Хейлундом.
всего лишь 5 новичков приобрести в летом, но сперва продать неликвид как получится.
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:55
Обратно во Францию перезапускать карьеру, пока не поздно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:15
Мало игровой практики,нужен другой клуб.
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