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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тоуни

сегодня, 11:02

«Манчестер Юнайтед» навяжет борьбу «Челси» и «Вест Хэму» в гонке за нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.

После потери «Арсеналом» интереса к нападающему, «красные дьяволы» могут стать приоритетным вариантом для англичанина из-за наличия еврокубков.

«Брентфорд» хочет получить за игрока 40-50 миллионов фунтов.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:35
Думаю игроку не надо торопится
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 11:35
Согласен, ведь у МЮ уже есть достаточно хороший ЦФ это Хейлунд и даже он не спасает ситуацию в МЮ. При малейшей неудаче они готовы купить ещё одного ЦФ, а Хейлунда посадить наверное на лавку и так сгубит свой талант Хейлунд как его погубил Погба.
В МЮ считают, что проблема далеко не в тренере.
Да есть балласт в составе, но когда у МЮ состав стоимостью в 1,4 млрд он не может быть плохим. При этом что стоимость игроков не выросла благодаря тренеру или академии клуба, а стоимость игроков уже была высокой когда МЮ их покупал в ТО.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:30
Если что, то будут устроены торги... кто больше заплатит.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 11:12
Тоуни хороший нап, не стоит ему идти в МЮ, там перспектив не видно. Им вроде еще Арсенал интересуется, это самый лучший вариант, он легко выиграет конкуренцию у Жезуса и будет играть в ЛЧ, а с МЮ что он получит? Разве что Лигу Конференций.
Гость
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