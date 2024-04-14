«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тоуни

«Манчестер Юнайтед» навяжет борьбу «Челси» и «Вест Хэму» в гонке за нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.
После потери «Арсеналом» интереса к нападающему, «красные дьяволы» могут стать приоритетным вариантом для англичанина из-за наличия еврокубков.
«Брентфорд» хочет получить за игрока 40-50 миллионов фунтов.
В МЮ считают, что проблема далеко не в тренере.
Да есть балласт в составе, но когда у МЮ состав стоимостью в 1,4 млрд он не может быть плохим. При этом что стоимость игроков не выросла благодаря тренеру или академии клуба, а стоимость игроков уже была высокой когда МЮ их покупал в ТО.
В МЮ считают, что проблема далеко не в тренере.
Да есть балласт в составе, но когда у МЮ состав стоимостью в 1,4 млрд он не может быть плохим. При этом что стоимость игроков не выросла благодаря тренеру или академии клуба, а стоимость игроков уже была высокой когда МЮ их покупал в ТО.