«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тоуни

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сегодня, 11:02

«Манчестер Юнайтед» навяжет борьбу «Челси» и «Вест Хэму» в гонке за нападающего «Брентфорда» .

После потери «Арсеналом» интереса к нападающему, «красные дьяволы» могут стать приоритетным вариантом для англичанина из-за наличия еврокубков.

«Брентфорд» хочет получить за игрока 40-50 миллионов фунтов.