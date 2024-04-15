Обухов будет прооперирован в Москве. Восстановление займёт месяц-полтора

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сегодня, 12:29

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» , рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Владимир чувствует себя хорошо. Сейчас он на пути в Москву, ему предстоит операция. Страшного избежали. Месяц-полтора он будет восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что у Обухову повреждён мениск.

32-летний форвард выступает за «Оренбург» с января 2023 года. Его контракт истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне Обухов сыграл 22 матча, забил 5 мячей и получил 4 жёлтых карточки.