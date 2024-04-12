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Марио Фернандес успешно прооперирован

вчера, 21:38

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о состоянии здоровья защитника команды Марио Фернандеса.

Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:34
Хотелось бы узнать конкретно, что с Марио, каков характер заболевания. Но после Бразилии парень что-то часто стал хандрить. Не к добру это. В любом случае желаем ему выздоровления.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Удачи, бразильцу, порви их
Palex
Palex ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:37
Ну ты копнул. Ты ещё скажи,совесть его замучила
7mf5a7e743vg
7mf5a7e743vg
вчера в 22:22
Игрле хороший но поступил пдохо всё же здоровья желаю
shur
shur
вчера в 22:06
... знаете ребятушки, есть у меня особенность за слегка невидимыми
проблема людскими наблюдать и вот в часности у Марио весьма настороженный взгляд и прослеживается нервозность показалось мне, а вот вам и подтверждение описанного выше...неврология!
Конечно здоровья парню, надеюсь это не шаманы от армейцев!
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 21:58
Скорейшего выздоровления Марио!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:52
Марио здоровья,хоть и бяка он конечно, на свой!
adekvat
adekvat
вчера в 21:51
Долго будет востанавливаться старый уже.
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