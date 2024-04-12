Марио Фернандес успешно прооперирован

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о состоянии здоровья защитника команды Марио Фернандеса.
Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации.
проблема людскими наблюдать и вот в часности у Марио весьма настороженный взгляд и прослеживается нервозность показалось мне, а вот вам и подтверждение описанного выше...неврология!
Конечно здоровья парню, надеюсь это не шаманы от армейцев!
проблема людскими наблюдать и вот в часности у Марио весьма настороженный взгляд и прослеживается нервозность показалось мне, а вот вам и подтверждение описанного выше...неврология!
Конечно здоровья парню, надеюсь это не шаманы от армейцев!