Марадишвили перенесёт операцию в Германии

Полузащитник «Локомотива» , находящийся в аренде в «Пари НН», сегодня перенесёт операцию в Германии. Об этом сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернётся, если всё пройдёт штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде.

Для нас сейчас приоритет — восстановление Константина. Потом уже будем решать вопрос с арендой.