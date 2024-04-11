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Марадишвили перенесёт операцию в Германии

вчера, 13:56

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, находящийся в аренде в «Пари НН», сегодня перенесёт операцию в Германии. Об этом сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернётся, если всё пройдёт штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде.

Для нас сейчас приоритет — восстановление Константина. Потом уже будем решать вопрос с арендой.

Напомним, Марадишвили получил травму крестообразной связки колена.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:24
Это трагедия, ушел за игровой практикой и поломался...
vmeeqvna65j3
vmeeqvna65j3
вчера в 15:17
Там его отремонтируют, можно не сомневаться.
Гость
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