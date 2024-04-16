Махачкалинское «Динамо» ведёт работу над стадионом для выступления в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о подготовке стадиона к выступлению в РПЛ.
После победы над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче 27-го тура Первой лиги (3:0) команда вернулась на первое место в турнире.
Мы занимаемся реконструкцией стадиона, установкой оборудования для паспорта болельщика. Сейчас ведётся работа над стадионом для того, чтобы мы могли выступать в РПЛ.
«Динамо» выступает на «Анжи-Арене» в Каспийске, которая вмещает более 24 тысяч зрителей.
Пора перименовывть Динамо Махачкала-Каспийск.
Пора перименовывть Динамо Махачкала-Каспийск.