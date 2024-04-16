Махачкалинское «Динамо» ведёт работу над стадионом для выступления в РПЛ

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сегодня, 09:46

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал о подготовке стадиона к выступлению в РПЛ .

После победы над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче 27-го тура Первой лиги (3:0) команда вернулась на первое место в турнире.

Мы занимаемся реконструкцией стадиона, установкой оборудования для паспорта болельщика. Сейчас ведётся работа над стадионом для того, чтобы мы могли выступать в РПЛ .

«Динамо» выступает на «Анжи-Арене» в Каспийске, которая вмещает более 24 тысяч зрителей.