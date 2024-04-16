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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Махачкалинское «Динамо» ведёт работу над стадионом для выступления в РПЛ

сегодня, 09:46

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о подготовке стадиона к выступлению в РПЛ.

После победы над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче 27-го тура Первой лиги (3:0) команда вернулась на первое место в турнире.

Мы занимаемся реконструкцией стадиона, установкой оборудования для паспорта болельщика. Сейчас ведётся работа над стадионом для того, чтобы мы могли выступать в РПЛ.

«Динамо» выступает на «Анжи-Арене» в Каспийске, которая вмещает более 24 тысяч зрителей.

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ dp4gtt3ybedh (раскрыть)
сегодня в 11:58
Мне кажется, если они выйдут в РПЛ, то переименуются в Анжи
dp4gtt3ybedh
dp4gtt3ybedh
сегодня в 10:50
Вроде бы из Махачкалы, а играют в Каспийске...
Пора перименовывть Динамо Махачкала-Каспийск.
112910415
112910415
сегодня в 10:04
предусмотрительно, молодцы !
Гость
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