«Фулхэм» планирует построить на домашнем стадионе трибуну с бассейном

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сегодня, 21:37

«Фулхэм» собирается построить на домашнем стадионе «Крэвен Коттедж» трибуну с бассейном.

Окончание обновления данной части стадиона было запланировано еще на 2021 год, но сроки откладывались. В 2022-м часть мест стала доступной для болельщиков.

Площадка с бассейном будет включать в себя элитные рестораны, а также вид на Темзу.

Председатель совета директоров «Фулхэма» Шахид Хан, чья команда НФЛ «Джексонвилл Ягуарс» имеет аналогичные опции для зрителей на своем стадионе EverBank во Флориде, сказал, что новшество обеспечит «премиальный опыт, который не будет похож ни на что в футболе».