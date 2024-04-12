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Экс-игрок сборной России хочет открыть реабилитационный центр

вчера, 20:59

Бывший игрок сборной России Максим Канунников рассказал о желании открыть реабилитационный центр для футболистов.

По прошествии времени, которое я уделял своему восстановлению после травм, я хочу открывать реабилитационный центр. На это я обратил внимание, потому что многие спортсмены не уделяют должного времени подготовке к тренировочному процессу и восстановлению.

Пока ты молодой и организм здоровый, ты приехал за пять минут до тренировки, потренировался и уехал. Но как только ты получаешь какую‑то тяжелую травму, то начинаешь задумываться, почему бы с ранних лет не сделать упор на то, чтобы дети заставляли себя уделять внимание этой подготовке и восстановлению. Тем самым ты продлишь свое спортивное долголетие и будешь лучше себя чувствовать.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 23:44
Как то рано Максим с футболом завязал...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:24
Я сначала подумал про реабилитационный центр для алкозависимых футболистов. Всё-таки, речь идёт о пей-беги лиге 😆
yssxqzs3r947
yssxqzs3r947
вчера в 21:01
За такие дела только почет и уважение
Гость
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