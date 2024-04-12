Экс-игрок сборной России хочет открыть реабилитационный центр

Бывший игрок сборной России рассказал о желании открыть реабилитационный центр для футболистов.

По прошествии времени, которое я уделял своему восстановлению после травм, я хочу открывать реабилитационный центр. На это я обратил внимание, потому что многие спортсмены не уделяют должного времени подготовке к тренировочному процессу и восстановлению.

Пока ты молодой и организм здоровый, ты приехал за пять минут до тренировки, потренировался и уехал. Но как только ты получаешь какую‑то тяжелую травму, то начинаешь задумываться, почему бы с ранних лет не сделать упор на то, чтобы дети заставляли себя уделять внимание этой подготовке и восстановлению. Тем самым ты продлишь свое спортивное долголетие и будешь лучше себя чувствовать.