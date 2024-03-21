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Для сборных команд России построят три учебно-тренировочных базы

вчера, 16:22

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о строительстве учебно-тренировочных баз для сборных команд России.

У нас 24 сборные — по плану вообще 27, а у нас нет базы. Она нам нужна, и не одна. Сейчас мы реализуем целую программу. Первое, что сделали — выкупили базу в Мацесте. Мы её развиваем, планируем под детско‑юношеские команды, потому что там всего пять полей и расширить её тяжело. Второй объект — в Москве, в Мневниках. Благодаря поддержке Сергея Собянина и Москомспорта нам выделили шесть гектаров земли. В ноябре этого года закончится проектирование, и мы приступим к строительству базы для национальной, молодёжной и женской сборных. В рамках этой базы впервые будут созданы условия и для медицинского департамента, и для работы тренерских штабов. Там же будут расположены академия, гостиница для игроков и, скорее всего, офис РФС. У нас есть возможность построить следующим летом там четыре поля, а параллельно строить здание. За три‑четыре года комплекс в Мневниках будет готов полностью — это будет классная история. Вам точно понравится.

Будет ещё третья, ведь у нас 27 сборных. Некоторые из них мы хотим запускать под две команды, готовить судей и так далее. Всё это планируем делать на базе, которую строим в Адлере, в селе Весёлое. Там два земельных участка площадью 13 гектаров каждый соединены между собой тоненькой перемычкой. Раньше это был экспериментальный совхоз, на котором выращивали хурму. Хурма там растёт и сейчас, но сам совхоз заброшен. Мы очень благодарны, что президент страны Владимир Путин дал поручение, чтобы этот участок отошёл РФС. Рады, что в этот процесс вовлечены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это говорит о масштабности проекта.

Там будет построено 13–15 полей, будут условия для команд по пляжному футболу, по футзалу. Получается, что в Сочи и Адлере появится целый комплекс, который можно использовать для абсолютно разных задач круглый год. Даже проводить международные матчи или Зимний кубок РПЛ с финалом на «Фиште».

Да, это всё будет непросто построить, но есть сроки, есть дорожная карта. Думаю, скоро мы получим какие‑то результаты по базе в Весёлом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:32
Правило работает....
Меньше машин - лучше дороги...
Меньше игр сборной - больше баз...
qcgha9yfbndm
qcgha9yfbndm
вчера в 18:57
Это отличная новость! Развитие инфраструктуры для спортивных команд является важным шагом в поддержке здоровья и физической формы наших спортсменов. Новые базы позволят командам тренироваться в лучших условиях, что может помочь им достичь больших успехов на международной арене. Я уверен, что это принесет пользу не только сборным, но и всем жителям России, которые смогут пользоваться новыми спортивными объектами.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:20
Ну зачем эти базы? И так нигде не играют
lotsman
lotsman
вчера в 18:08
Лучше позже, чем никогда. Это хорошее дело, хорошая новость. Лишь бы только поменьше воровали. А то у нас как только большая стройка, так сбегаются все хапуги, с большими карманами.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:58
Ещё один парадокс российской действительности. Когда играли во всевозможных международных турнирах и чемпионатах - обходились без баз. Как только отстранили - базы понадобились. Где же они раньше, бедные, учились футбольному уму - разуму и за счёт чего добивались успехов на международной арене. Не частых, локальных, но добивались.
nubom
nubom
вчера в 17:42
Даешь на каждую сборную - по департаменту. Вовлечем чиновников в занятия спортом!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:42
для людей нифига не строят, а для этих дармоедов столько бабла тратят
drug01
drug01
вчера в 16:33
Это очень хорошо! Ведь запрет скоро уйдёт в прошлое!
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