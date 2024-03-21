Для сборных команд России построят три учебно-тренировочных базы

Генеральный секретарь РФС рассказал о строительстве учебно-тренировочных баз для сборных команд России.

У нас 24 сборные — по плану вообще 27, а у нас нет базы. Она нам нужна, и не одна. Сейчас мы реализуем целую программу. Первое, что сделали — выкупили базу в Мацесте. Мы её развиваем, планируем под детско‑юношеские команды, потому что там всего пять полей и расширить её тяжело. Второй объект — в Москве, в Мневниках. Благодаря поддержке Сергея Собянина и Москомспорта нам выделили шесть гектаров земли. В ноябре этого года закончится проектирование, и мы приступим к строительству базы для национальной, молодёжной и женской сборных. В рамках этой базы впервые будут созданы условия и для медицинского департамента, и для работы тренерских штабов. Там же будут расположены академия, гостиница для игроков и, скорее всего, офис РФС . У нас есть возможность построить следующим летом там четыре поля, а параллельно строить здание. За три‑четыре года комплекс в Мневниках будет готов полностью — это будет классная история. Вам точно понравится.

Будет ещё третья, ведь у нас 27 сборных. Некоторые из них мы хотим запускать под две команды, готовить судей и так далее. Всё это планируем делать на базе, которую строим в Адлере, в селе Весёлое. Там два земельных участка площадью 13 гектаров каждый соединены между собой тоненькой перемычкой. Раньше это был экспериментальный совхоз, на котором выращивали хурму. Хурма там растёт и сейчас, но сам совхоз заброшен. Мы очень благодарны, что президент страны Владимир Путин дал поручение, чтобы этот участок отошёл РФС . Рады, что в этот процесс вовлечены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это говорит о масштабности проекта.

Там будет построено 13–15 полей, будут условия для команд по пляжному футболу, по футзалу. Получается, что в Сочи и Адлере появится целый комплекс, который можно использовать для абсолютно разных задач круглый год. Даже проводить международные матчи или Зимний кубок РПЛ с финалом на «Фиште».

Да, это всё будет непросто построить, но есть сроки, есть дорожная карта. Думаю, скоро мы получим какие‑то результаты по базе в Весёлом.