«Аль-Хиляль» прервал рекордную серию из побед

1713378872

сегодня, 21:34

«Аль-Хиляль» прервал рекордную серию по количеству побед, проиграв «Аль-Аину» со счётом 4:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов АФК.

В марте этого года команда из Саудовской Аравии установила мировой рекорд по количеству побед подряд — 28.

Клубу удалось продлить победную серию до 34 матчей.