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«Аль-Хиляль» прервал рекордную серию из побед

сегодня, 21:34

«Аль-Хиляль» прервал рекордную серию по количеству побед, проиграв «Аль-Аину» со счётом 4:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов АФК.

В марте этого года команда из Саудовской Аравии установила мировой рекорд по количеству побед подряд — 28.

Клубу удалось продлить победную серию до 34 матчей.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 22:27
Ну что... уже нудно учитывать и даже такие лиги?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:59
Молодцы, футболисты эмиратской Аль-Аина и гл.тр.Эрнан Креспо!!!
Великая игра марокканского полузащитника и главной звезды ФК Аль-Аина
Суфиане Рахими! Кстати, в первом матче полуфинале Аль-Аин (1-0) Аль-Наср
именно его гол стал победным!
Он же самый дорогой игрок ФК Аль-Аина с стоимостью 6 млн евро.
Его Хет-трик в первом тайме впечатляет. Первый тайм провели образцово 3-0.
Во втором тайме саудиты перестроили игру, и смогли размочить счет.
Убедительная победа Аль-Аина 4-2.
За эту Азиатскую ЛЧ эмиратовцы показывали отличную командную игру и лидерский характер. Только одно поражение, и то в групповом этапе!
А против саудовских клубов с россыпью звезд демонстрировали качественный футбол, и заслуженно победили и Аль-Наср с Криштиану Роналду в полуфиналах, а только что и Аль-Хиляль в финале.
А ведь команда Креспо Аль-Аин даже не лидер чемпионата ОАЭ.
В прошлом сезоне были серебрянным призером,
а текущем - пока на 3 месте с 36 очками после 18 тура.
Безоговорочный Лидер эмиратской лиги - Аль-Васп с 51 очками далеко оторвался.
На втором месте Аль Ахли Дубай с 38 очками.
Но это внутренние разборки.
Прямо сейчас Аль-Аин Эрнана Креспо стал чемпион АЛЧ! Поздравляю.
Будет весело если КР7 ничего не выиграет в Саудовской Аравии,
а Месси возьмет лигу.
В принципе, Роналду всегда был теневым лидером.
Так ни разу за всю футбольную карьеру из тени и не вышел.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:57
Рекорд мировой на все времена поставлен. Сложно будет его побить.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 21:46
Аль Айн удивляет
Команда из ОАЭ имеет отличные шансы на выход финал и победу в турнире в целом
Хотя сейчас посмотрел историю выступлений
Оказывается Аль Айн уже брал трофей в 2003, а в 2005 и 2016 доходил до финала
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:44
Давайте теперь такую же серию из поражений)) Тогда уж точно не побьют рекорд такой))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:36
Все серии когда ни будь кончаются...
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