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Гуйрасси стал рекордсменом «Штутгарта» по голам за сезон

вчера, 22:37

Нападающий «Штутгарта» Сехру Гуйрасси забил 25 мячей в нынешнем сезоне Бундеслиги.

По информации источника, гвинеец установил рекорд клуба по голам за сезон. Он превзошёл показатель Марио Гомеса кампании-2008/09 (24).

Гуйрасси занимает 2-е место в списке бомбардиров чемпионата Германии текущего сезона. На верхней строчке находится форвард «Баварии» Харри Кейн (32 гола).

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 23:44
В Интер бы его на будущий сезон .
Attaccante
Attaccante
вчера в 22:52
Молодец!
Но Гомес делал Штутгарт чемпионом своими голами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:45
Нет до Харри не дотянет...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:44
Я даже песню, посвященную ему, могу скинуть, чтобы вы, наконец, поправили его фамилию)

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