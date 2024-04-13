Гуйрасси стал рекордсменом «Штутгарта» по голам за сезон

Нападающий «Штутгарта» Сехру Гуйрасси забил 25 мячей в нынешнем сезоне Бундеслиги.
По информации источника, гвинеец установил рекорд клуба по голам за сезон. Он превзошёл показатель Марио Гомеса кампании-2008/09 (24).
Гуйрасси занимает 2-е место в списке бомбардиров чемпионата Германии текущего сезона. На верхней строчке находится форвард «Баварии» Харри Кейн (32 гола).
Но Гомес делал Штутгарт чемпионом своими голами.
Но Гомес делал Штутгарт чемпионом своими голами.
https://www.youtube.com/watch?v=uYabfFGVlGE