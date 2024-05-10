Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Адиев высказался о возможном продлении контракта с «Ахматом»

10 мая 2024, 19:03

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о возможном продлении контракта с командой из Грозного.

Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу — мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, какой контракт «Бавария» предлагает Альфонсо Дэвису
Сегодня, 00:14
Слухи«Наполи» готов в 6 раз увеличить зарплату Кварацхелии
Вчера, 23:32
СлухиФренки де Йонг не реагирует на предложение «Барселоны» продлить контракт
Вчера, 20:08
СлухиЛукин может продлить контракт с ЦСКА
Вчера, 16:39
Артета заявил, что хочет, чтобы Жоржиньо остался в «Арсенале»
10 мая
СлухиПоявились детали контракта Мбаппе с «Реалом»
10 мая
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:21
Это хорошо - когда есть работа контракт
salleeh
salleeh
вчера в 01:11, ред.
Адиев определенно знает толк в футболе. Был хорошим футболистом, а теперь и хороший тренер… Желаю удачи и побед ему…
Валерыч
Валерыч
10 мая в 21:56
Разговор о продлении контракта с Адиевым будет скорее всего по окончании чемпионата. После такого чудо-спасения "Ахмата" от вылета в первую лигу,
как же его не продлить...
463hwzjwkbk2
463hwzjwkbk2
10 мая в 19:11
Кадыров скажет, сразу контракт продлит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 