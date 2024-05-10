Адиев высказался о возможном продлении контракта с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о возможном продлении контракта с командой из Грозного.
Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу — мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили.
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о возможном продлении контракта с командой из Грозного.
Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу — мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили.
как же его не продлить...
как же его не продлить...