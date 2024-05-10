Президент «Урала»: «Мы договариваемся о новом контракте с Ганчаренко»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе казахстанского «Кайрата» к главному тренеру команды Виктору Ганчаренко.
Контракт белорусского специалиста с клубом из Екатеринбурга истекает летом.
У меня такой информации нет. Виктор Михайлович мне ничего про это не говорил. Я впервые слышу об этом.
Про то, останется ли Ганчаренко в «Урале» на следующий сезон
Если спрашивать моё мнение, то я бы, конечно, этого хотел. Но надо спрашивать самого Виктора Михайловича. Я думаю, что ничего этому не помешает и он останется в клубе.
Предлагали ли ему новое соглашение? Конечно, мы договариваемся. Уже разговаривали об этом.