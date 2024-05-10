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Президент «Урала»: «Мы договариваемся о новом контракте с Ганчаренко»

10 мая 2024, 11:08

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе казахстанского «Кайрата» к главному тренеру команды Виктору Ганчаренко.

Контракт белорусского специалиста с клубом из Екатеринбурга истекает летом.

У меня такой информации нет. Виктор Михайлович мне ничего про это не говорил. Я впервые слышу об этом.

Про то, останется ли Ганчаренко в «Урале» на следующий сезон

Если спрашивать моё мнение, то я бы, конечно, этого хотел. Но надо спрашивать самого Виктора Михайловича. Я думаю, что ничего этому не помешает и он останется в клубе.

Предлагали ли ему новое соглашение? Конечно, мы договариваемся. Уже разговаривали об этом.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 11:17
Если Урал вылетит, Гончаренка не останется. Срулит куда-нить...
Варвар7
Варвар7
10 мая в 11:16
Виктор Михайлович опытный тренер , но всё равно лучше с ним договариваться уже по итогу чемпионата - там виднее будет...
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