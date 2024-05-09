Жоржиньо подписал новый контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Жоржиньо.
Игрок перешёл в клуб в январе 2023 года из «Челси». За «канониров» он провёл в общей сложности 51 матч, забив один гол.
«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Жоржиньо.
Игрок перешёл в клуб в январе 2023 года из «Челси». За «канониров» он провёл в общей сложности 51 матч, забив один гол.
Да, лучшие годы Жоржика остались в Челси, но эго огромный опыт помогает нашей молодой команде. Жоржиньо активно повышает свою тренерскую квалификацию и было бы не плохооставить его в структуре клуба после окончания контракта
Да, лучшие годы Жоржика остались в Челси, но эго огромный опыт помогает нашей молодой команде. Жоржиньо активно повышает свою тренерскую квалификацию и было бы не плохооставить его в структуре клуба после окончания контракта