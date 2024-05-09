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Жоржиньо подписал новый контракт с «Арсеналом»

вчера, 16:30

«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Жоржиньо.

Игрок перешёл в клуб в январе 2023 года из «Челси». За «канониров» он провёл в общей сложности 51 матч, забив один гол.

Жоржиньо подписал новый контракт с «Арсеналом»

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08 мая
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:43
Жорж опытный игрок и хорошо работает под прессингом, а его умение отдать хорошую передачу из глубины поля помогает одной передачей выйти из под прессинга! Да, он не игрок основы, но он очень полезная функция именно для таких матчей.
Romeo 777
Romeo 777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:48
Так дело то не в возрасте его, а речь о сезонах, после которых он сдал сильно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Да ладно, брось!
В центре поля у Арсенала задают ритм/темп и реально роляют Эдегор, Хаверц и Райс..., но никак не Жоржик-тихоход.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Не пойму вашей радости. Жорж - абсолютно распиаренный игрок. Ничего выдающегося, кроме как принадлежности к итальянской сборной - победительницы Евро, в нём нет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:09
ему 32 года всего, Кроосу 34
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:08
В клубе знают что делают, игрок полезен команде!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:06
Удачи ему и команде
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:56
У клуба была опция продления контракта на год, чес они с радостью и воспользовались. Артета заявил, что хочет сохранить игрока и клуб активировал опцию! Сам игрок тоже легко согласился на сотрудничество несмотря на то, что были варианты для возвращения в Италию.
Да, лучшие годы Жоржика остались в Челси, но эго огромный опыт помогает нашей молодой команде. Жоржиньо активно повышает свою тренерскую квалификацию и было бы не плохооставить его в структуре клуба после окончания контракта
zdeniss
zdeniss ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:02
Без обид, но это слова про Жоржиньо 2021 года. Сейчас его оставили только для второго состава на случай травм и ротации при большой загрузке в расчете на несколько турниров. Добротный игрок, но от уровня основного состава уже отстает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:59
Парень прижился в Арсенале! Все верно
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:57
Его ТОПовость осталась позади, ещё в сезоне 21-22 в Челси. Дальше стал игроком ротации, как и сейчас в Арсенале по сути.
Как доп.опция с лавки, хороший добротный вариант.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:13, ред.
Логичное решение руководства "Арсенала". Сам Артета не раз подчёркивал насколько важную роль играет в его команде Жоржиньо и насколько он необходим клубу. Этот "итальянский бразилец" является одним из ключевых, системообразующих игроков "Арсенала". При своей внешне неброской манере игры, этот опытный, умный и техничный полузащитник приносит большую пользу команде, отлично видит поле, регулирует темп и ритм игры, через него многие атаки строятся. И в обороне хорошо отрабатывает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:51
согласен.
многоопытный топовый игрок будет полезен амбициозному новому Арсеналу
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32
На мой субъективный взгляд совершенно правильное решение руководства клуба.
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