Слишкович останется работать в «Спартаке»

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» до конца нынешнего сезона, останется в клубе.
Боснийский специалист войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича в сезоне 2024/25, сообщила пресс-служба «красно-белых».
Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» до конца нынешнего сезона, останется в клубе.
Боснийский специалист войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича в сезоне 2024/25, сообщила пресс-служба «красно-белых».
В футболе Слишковича, были ростки, того, бесковского Спартака, тот, комбинационный назабываемый стиль!!! Не знаю, копировал ли Слишкович Бескова или нет, но, даже, если так, футбол Бескова, еще много лет- будет актуальным и востребованным!!!!!!!
А Спартаку- Удачи, с любым тренером!!!!!!!
В футболе Слишковича, были ростки, того, бесковского Спартака, тот, комбинационный назабываемый стиль!!! Не знаю, копировал ли Слишкович Бескова или нет, но, даже, если так, футбол Бескова, еще много лет- будет актуальным и востребованным!!!!!!!
А Спартаку- Удачи, с любым тренером!!!!!!!