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Слишкович останется работать в «Спартаке»

вчера, 20:05

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» до конца нынешнего сезона, останется в клубе.

Боснийский специалист войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича в сезоне 2024/25, сообщила пресс-служба «красно-белых».

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15 мая
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:41
ВСЕГДА ГОТОВ!!!)))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:22
Привет дружище!
Готовь дрова на костер))
Будем жарить... мясо!))
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:18
Привет Владимир!...Нужно Слишковича спросить)))))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:16
Приветствую Олег!....Так то 19ое мая, еще не наступило!)))))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:23
Безусловно, Станкович появился на радаре у СпаМа гораздо раньше чем СпаМ проиграл Балтике и не это явилось причиной не утверждения Слишковича на посту гл. тренера.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Привет, Володя!!!
Толково и дальновидно, ты подумал, что-то в этом есть!!! Похоже, переговоры со Станковичем велись задолго до игры Спартака в Калининграде, так что, скорее всего, это назначение не было следствием поражения Слишковича...
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:42
Не нам, а им!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:40
Виктор, доброе утро! А на мой взгляд то, что Слишковича оставили это определённое недоверие к Станковичу. Если у Станковича не заладится и его придётся уйти, то руководству СпаМа не надо будет пороть горячку с поиском нового специалиста. У них под рукой будет тот, кто сможет, на некоторое время, возглавить команду.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:23
Опять а Спартаке намечается пионерский утренник...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:27
Угальде... Умяров... Ура, Спартак!
f4zk9dyy7zkw
f4zk9dyy7zkw
вчера в 22:09
Слишкович должен кому-то мешать работать, поддерживать спартак в тонусе шестого места.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:08
Отличный ход,будет плавный переход и гармония.
Браво, Спартак и храни тебя Футбол и Лига Чемпионов
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:58
Ну это не новость, Амарал давно уже об этом сказал
ntx2fmx42xwf
ntx2fmx42xwf
вчера в 21:44
Пусть поработает годок может совсем загонит..
Capral
Capral
вчера в 21:16
Не хотелось бы, чтобы снова, в Спартаке были тёрки, но, видимо, определенное недоверие к Слишковичу имеется. Конечно, выйди, Спартак в финал, да еще и победи в кубке, и многое могло бы сложиться по другому... И ведь мог Спартак пройти Балтику, обязан был это сделать, но вот, судьба- индейка, а жизнь- копейка!!!

В футболе Слишковича, были ростки, того, бесковского Спартака, тот, комбинационный назабываемый стиль!!! Не знаю, копировал ли Слишкович Бескова или нет, но, даже, если так, футбол Бескова, еще много лет- будет актуальным и востребованным!!!!!!!

А Спартаку- Удачи, с любым тренером!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:09
Правильно,надо дать поработать,пока все хорошо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:03
Спартак, есть Спартак . Покой нам только снится ☝️😜
Futurista
Futurista
вчера в 20:59, ред.
Станкович...Слишкович...СпаРтак...
СССР...
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:55
Так он и будет раздрай!Ничто и ничему ваше руководство не учит
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:54
Нельзя так. У Слишковича может обида быть , да и футболисты за него. Опять может получиться раздрай...
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:31
Когда нового выгонят, опять заменять будет... Такие в каждом клубе есть...
Интерес
Интерес
вчера в 20:23
Знаем.Будет нянькой при новом тренере и кранцем между пирсом администраторов и бортом игроков.Неблагодарная роль,но раз он не возражает,то наверно иных амбиций у него нет.Лишь бы хорошо выполнял то,на что подписался,а если Шеф провалится,то спартаковским руководителям в любой момент есть на кого положиться.Хитрецы.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:07
Фигней занимается Спартак...
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