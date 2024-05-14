Экс-тренер «Лидса» возглавил сборную Канады

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сегодня, 01:35

Новым главным тренером сборной Канады стал .

Контракт с американским специалистом рассчитан до конца июля 2026 года. Ближайшим летом национальная команда примет участие в Кубке Америки, в 2025-м сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ , а в 2026-м — на чемпионате мира, куда автоматически квалифицировалась в качестве страны-хозяйки турнира вместе с США и Мексикой.

Предыдущим местом работы Марша был «Лидс», из которого его уволили в феврале 2023-го.