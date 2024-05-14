Экс-тренер «Лидса» возглавил сборную Канады

Новым главным тренером сборной Канады стал Джесси Марш.
Контракт с американским специалистом рассчитан до конца июля 2026 года. Ближайшим летом национальная команда примет участие в Кубке Америки, в 2025-м сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ, а в 2026-м — на чемпионате мира, куда автоматически квалифицировалась в качестве страны-хозяйки турнира вместе с США и Мексикой.
Предыдущим местом работы Марша был «Лидс», из которого его уволили в феврале 2023-го.
Возможно в Канаде у него получится добиться успехов
Возможно в Канаде у него получится добиться успехов
в Мальорке Кайл Ларин хорош нап. много забивал за Бешикташ.
но Дэвид и Альфонсо Дэвис конечно топ-игроки.
в Мальорке Кайл Ларин хорош нап. много забивал за Бешикташ.
но Дэвид и Альфонсо Дэвис конечно топ-игроки.