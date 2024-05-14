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Экс-тренер «Лидса» возглавил сборную Канады

сегодня, 01:35

Новым главным тренером сборной Канады стал Джесси Марш.

Контракт с американским специалистом рассчитан до конца июля 2026 года. Ближайшим летом национальная команда примет участие в Кубке Америки, в 2025-м сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ, а в 2026-м — на чемпионате мира, куда автоматически квалифицировалась в качестве страны-хозяйки турнира вместе с США и Мексикой.

Предыдущим местом работы Марша был «Лидс», из которого его уволили в феврале 2023-го.

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Все комментарии
3swgs266nkyz
3swgs266nkyz
сегодня в 09:08
Желаю ему провалиться на этом тренерском поприще. Болею за Кубу и Гондурас.
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:50
Если другие сборные будут не против, в чем я сомневаюсь.
Игорь Болдырев
Игорь Болдырев ответ Lorenzo Zizu (раскрыть)
сегодня в 08:39
А он у всех не учитывает в рейтинге как были очки две недели назад так и остались
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:06
В Лидсе он откровенно провалился
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:33
Как хозяйка чемпионата, канада может далеко пройти. Точнее, её далеко протащат...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:13
Марш хорошо тренировал в Зальцбурге, в Лейпциге
Возможно в Канаде у него получится добиться успехов
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:33
Посмотрим что натренирует
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:56
Ну чтож , дальнейших успехов
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 02:35
есть еще канадец, чемпион Италии из Интера.
в Мальорке Кайл Ларин хорош нап. много забивал за Бешикташ.
но Дэвид и Альфонсо Дэвис конечно топ-игроки.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:00
Сейчас у Канады неплохое поколение игроков выросло, есть звезды такие как Дэвис и Дэвид. На домашнем Чемпионате мира должны достойно выступить.
Гость
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