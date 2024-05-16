Стал известен новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера на сезон 2024/25. Им станет Деян Станкович, возглавляющий «Ференцварош».
Сербский специалист присоединится к команде летом.
«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера на сезон 2024/25. Им станет Деян Станкович, возглавляющий «Ференцварош».
Сербский специалист присоединится к команде летом.
но как тренер особых заслуг не имеет. Да, он трижды приводил к чемпионству Црвену Звезду и одни раз "Ференцварош", но это мало о чём говорить. Выигрывать слабые европейские чемпионаты, в которых эти клубы ("Ференцварош" и "Црвена звезда") можно сказать являются безусловными фаворитами и гегемонами, не так уж и сложно. А как всё сложится в РПЛ у Станковича со "Спартаком" трудно сказать. Хотелось бы конечно видеть на посту главного тренера отечественного специалиста, но уж коли решение принято, пожелаем успеха в тренерской работе Деяну Станковичу.
но как тренер особых заслуг не имеет. Да, он трижды приводил к чемпионству Црвену Звезду и одни раз "Ференцварош", но это мало о чём говорить. Выигрывать слабые европейские чемпионаты, в которых эти клубы ("Ференцварош" и "Црвена звезда") можно сказать являются безусловными фаворитами и гегемонами, не так уж и сложно. А как всё сложится в РПЛ у Станковича со "Спартаком" трудно сказать. Хотелось бы конечно видеть на посту главного тренера отечественного специалиста, но уж коли решение принято, пожелаем успеха в тренерской работе Деяну Станковичу.
Станкович давал положительный результат в Сербии и Венгрии но вот в итальянской Серии А провалился вылетев с Сампдорией в Серию Б....да, это тоже опыт, хоть и горький.
Думаю у Деяна получится проявить себя в РПЛ, мужик он с характером, начнет гонять игроков, может и люлей навтыкать если что.
Станкович давал положительный результат в Сербии и Венгрии но вот в итальянской Серии А провалился вылетев с Сампдорией в Серию Б....да, это тоже опыт, хоть и горький.
Думаю у Деяна получится проявить себя в РПЛ, мужик он с характером, начнет гонять игроков, может и люлей навтыкать если что.