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Стал известен новый главный тренер «Спартака»

вчера, 19:17

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера на сезон 2024/25. Им станет Деян Станкович, возглавляющий «Ференцварош».

Сербский специалист присоединится к команде летом.

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15 мая
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:14
Не ожидал я от руководства ФК Спартак, такого подвоха!....нуу вроде уже по рукам ударили...к тому же и бесплатно, и без бонусов отдаю молодого мега-профессионального, мотивированного (от сердца отрываю) специалиста-РОМУ ШАРОНОВА!...подвели Вы меня Спартачи!..Нет больше веры Вам!))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Володя, привет. Можно уточню? Я думаю это не единственная заслуга , а единственное достоинство. Да?
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:27
Колдуй бабка, колдуй дед, колдуй МАЛЫШЕВ ОЛЕГ)))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:47
Опять: Ступа. Вода, Пестик....)
матос
матос
сегодня в 09:51
Как игрок Деян был крут, особенно в Интере. До сих пор помню как он Нойеру с центра вколотил))) Посмотрим какой он будет тренер в Спартаке , удачи.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:28
Последние годы у спартаковских тренеров ОДНА заслуга - ИНОСТРАНЕЦ!
albucid
albucid
сегодня в 00:48
Станкович был классным футболистом, интересно будет узнать какой из него получился тренер.
Что касается Слишковича, то прошу пардону, но из этого малого главный тренер, как из г***а пуля! Слишком уж он старается всем понравиться, угодить и никого не обидеть. Такая чрезвычайная гибкость, мягкость и деликатность хороши для туалетной бумаги, но не для главного тренера.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:55
Это очередной х@р из за бугра. Последний матч, все показал. Все его регалии не более чем совпадения.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Почему у нас принято принижать силу сербского и венгерского чемпионатов , и возвеличивать силу нашего ? Мы-то ,как раз сейчас находимся на уровне чемпионатов Мальты и Кипров всяких ! . Не нам выпендриваться !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:41
3 года опытов...Витория...Ваноли...Абаскаль...Станкович...
Уверен наши бы тренеры из бывших спартаковцев дали бы результат не хуже...

И почему бы не опубликовать весь список...очереди специалистов...хоть до 2030-го года
ABir
ABir
вчера в 22:40
Одного юга , адаптированного к РПЛ, на другого юга, не адаптированного к России. Странно это как-то все
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:17
Успехов фк СПАТАК Москва!!!
K_TS16
K_TS16 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:01
И этим он прекрасен
K_TS16
K_TS16
вчера в 21:59
Слишкович Станкович... Все равно нет лучше Абаскаля
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:58, ред.
Станкович это Черчесов на минималках, но всё равно удачи с Угальде и Соболевым
Хотелось бы так, чтобы Станкович, а помошники Ивич и Слишкович.
Помню пушку Станковича в ЛЧ, пусть у него получится как у Алонсо, а не как у Лички
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:40
Возможно Станкович и поднимет Спартак на вершину РПЛ. Не знаю. Но на память приходят фамилии таких незаурядных тренеров (покруче Станковича ) как Унаи Эмери, Мурат Якин, Невио Скала, Микаэль Лаудруп, которым это не удалось. Почему? Не знаю. Так что, как обычно в Спартаке, не все однозначно.
Bad Listener
Bad Listener ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:28
Абаскаль бы мне кажется разрушил бы до основания и Цервену и Ференцварош)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:28
Не знаю как покажет себя Деян в РПЛ, я почему то думал, что Слишковича назначат главным, нормально он отработал отрезок во главе Спартака, ну да ладно, в клубе виднее.
Станкович давал положительный результат в Сербии и Венгрии но вот в итальянской Серии А провалился вылетев с Сампдорией в Серию Б....да, это тоже опыт, хоть и горький.
Думаю у Деяна получится проявить себя в РПЛ, мужик он с характером, начнет гонять игроков, может и люлей навтыкать если что.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:25
Уже интрига...)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:24
Но состав усилить надо.
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:24
+ отличная карьера игрока...Станкович ни разу не Абаскаль)...
Bad Listener
Bad Listener ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Звучит многообещающе, и как хотели - с чемпионским опытом
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:21
После окончания карьеры игрока в 2014 году Станкович стал помощником главного тренера «Удинезе» Андреа Страмаччони. После окончания сезона 2014/15 и ухода Страмаччони с поста главного тренера, также покинул команду. В 2015 году он стал менеджером «Интернационале» где проработал до 2016 года. В 2017 году был назначен советником Президента УЕФА Александра Чеферина.
21 декабря 2019 года Станкович был назначен главным тренером клуба «Црвена Звезда» Под руководством Станковича «Црвена» трижды выигрывала чемпионат Сербии, а также один раз Кубок Сербии....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:19
Станкович Пулемёт Максимович!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть врагам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:18, ред.
Интересно за какие заслуги? Не ну по первой пресс-конференции будет уже что то понятно, если не будет нести рыжую ахинею уже хорошо.
Андрей Морозов 1
Андрей Морозов 1
вчера в 21:13
посмотрим зимой к чему это назначение приведет )))))
Bad Listener
Bad Listener ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Так а наш чемпионат чтоле сильный? Та же шляпа уже что и в тех странах наверное. Смотря Лигу чемпионов и Лигу европы, где кстати тоже не лучшие времена, отчётливо вижу огромную дыру в качестве футбола между РПЛ и Европой, наш чемпионат даже не на уровне Турецкого, который кстати я тоже смотрел достаточно
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
Станковича как тренера не знаю, но фамилия у него основательная)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:03
Так значит, Сухоруков- новый ГТ Спартака?! Блин, вот- это талантище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я то, думаю гадаю- кто этот новый тренер, где я его видел?! Станкович Пулемётов, значит его полное имя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, всё, Маэстро- я спокоен. Теперь, всем врагам- по пулеметной очереди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, я надеюсь, Станкович приедет с пулемётом??? Дрожи, Зенит, Станкович идет с пулеметом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Супер, Маэстро, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И откуда, у Вас -столько фантазии???!!!
Futurista
Futurista
вчера в 20:54
Станкович Пулемётов...всем крышка в следующем сезоне)...

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