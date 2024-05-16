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Европейские топ-клубы хотят подписать защитника «Бенфики»

вчера, 22:52

Защитником «Бенфики» Антонио Силвой интересуется ряд топ-клубов. Футболиста хотят подписать ПСЖ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Португальский клуб хочет получить за игрока 100 миллионов евро.

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Все комментарии
pwyacgw6xr4y
pwyacgw6xr4y
сегодня в 05:47
Умеют португальские гранды дорого продавать игроков. Ничего не скажешь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:54, ред.
Никогда не думал, что есть такие продвинутые юзеры по части Бенфики..., и что более удивительно - по её защитной линии.
Заинтриговали. Посмотрел нарезку его скилов... и скажу так: для Германии и Англии подойдёт, ибо там не свистят, когда сперва в мяч играют, а потом в ноги. А вот в Испании и Италии это будет уже не скил, а жёлтая/красная карточка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
жадность боссов бенфики рано поздно вернется бумерангом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:03
Лакомый кусок для многих клубов
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:54
Хороший,молодой защитник всем нужен - это точно.
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