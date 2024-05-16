Европейские топ-клубы хотят подписать защитника «Бенфики»

Защитником «Бенфики» Антонио Силвой интересуется ряд топ-клубов. Футболиста хотят подписать ПСЖ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Португальский клуб хочет получить за игрока 100 миллионов евро.
Защитником «Бенфики» Антонио Силвой интересуется ряд топ-клубов. Футболиста хотят подписать ПСЖ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Португальский клуб хочет получить за игрока 100 миллионов евро.
Заинтриговали. Посмотрел нарезку его скилов... и скажу так: для Германии и Англии подойдёт, ибо там не свистят, когда сперва в мяч играют, а потом в ноги. А вот в Испании и Италии это будет уже не скил, а жёлтая/красная карточка.
Заинтриговали. Посмотрел нарезку его скилов... и скажу так: для Германии и Англии подойдёт, ибо там не свистят, когда сперва в мяч играют, а потом в ноги. А вот в Испании и Италии это будет уже не скил, а жёлтая/красная карточка.