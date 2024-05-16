«Барселона» хочет приобрести вингера «Ливерпуля»

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вчера, 14:07

В поисках усиления атакующий линии «Барселона» обратила своё внимание на нападающего «Ливерпуля» и сборной Колумбии . Игрок потерял статус неприкасаемого в составе «красных». Этим хотят воспользоваться в «Барселоне».

Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уже провёл переговоры с окружением Диаса. «Барселона» попытается взять колумбийца в аренду с правом выкупа летом 2025 года. Также существует вариант обмена игроками. Главный тренер «Барселоны» Хави дал согласие на приобретение Диаса.

27-летний вингер перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Диас сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 75 миллионов евро.

Ранее Диас был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле.