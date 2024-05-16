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«Барселона» хочет приобрести вингера «Ливерпуля»

вчера, 14:07

В поисках усиления атакующий линии «Барселона» обратила своё внимание на нападающего «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса. Игрок потерял статус неприкасаемого в составе «красных». Этим хотят воспользоваться в «Барселоне».

Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уже провёл переговоры с окружением Диаса. «Барселона» попытается взять колумбийца в аренду с правом выкупа летом 2025 года. Также существует вариант обмена игроками. Главный тренер «Барселоны» Хави дал согласие на приобретение Диаса.

27-летний вингер перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Диас сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 75 миллионов евро.

Ранее Диас был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 23:15
аОчень сомневаюсь в подобном трансфере. Если Ливерпуль и захочет избавиться от Диаса - можно легко найти желающих заплатить за него лимонов 70-80 (условный ПСЖ, или даже Бавария и Атлетико). Для Барсы смысл сделки ясен - качественный исполнитель, ноль денег на трансфер, в конце сезона опять выходишь с "просьбой продлить аренду ещё на сезон" (интересно каталонцы и правда думают, что ещё никто не уловил эту схему?) Но какой смысл отдавать его в аренду для Ливерпуля?? Контракт ещё на три года, желающие выкупить его контракт найдутся без проблем, клуб вышел в ЛЧ, так что в худшем случае - Диас просто продолжит играть за красных.
Короче говоря, на мой скромный взгляд - трансфер (в таком виде) маловероятен. Врядли кто-то из топ-клубов настроен помогать изо всех сил вытаскивать Барсу из финансовых проблем (ну ведь это же легко читается - продать Рафинью за 80-100 саудитам, а потом взять на его место в аренду топ-исполнителя).
Каталонцам лучше бы сосредоточится на академии, и поисках еще не раскрывшихся молодых талантов (Диас вообще-то тоже не звездой к красным переходил, и платили за него вдвое меньше чем он стоит сейчас) возможно в Испании, где они топ-брэнд вне зависимости от финансовой ситуации в клубе.
Naherger
Naherger
вчера в 17:41
Лучше от жоты избавиться на мой взгляд,а Диаса сохранить
112910415
112910415
вчера в 16:30
хорошо бы !
а деньги найдутся ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:20
Остается вопрос: Где деньги Зин?
Гость
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