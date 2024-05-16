«Барселона» хочет приобрести вингера «Ливерпуля»

В поисках усиления атакующий линии «Барселона» обратила своё внимание на нападающего «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса. Игрок потерял статус неприкасаемого в составе «красных». Этим хотят воспользоваться в «Барселоне».
Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уже провёл переговоры с окружением Диаса. «Барселона» попытается взять колумбийца в аренду с правом выкупа летом 2025 года. Также существует вариант обмена игроками. Главный тренер «Барселоны» Хави дал согласие на приобретение Диаса.
27-летний вингер перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Диас сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 75 миллионов евро.
Ранее Диас был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле.
Короче говоря, на мой скромный взгляд - трансфер (в таком виде) маловероятен. Врядли кто-то из топ-клубов настроен помогать изо всех сил вытаскивать Барсу из финансовых проблем (ну ведь это же легко читается - продать Рафинью за 80-100 саудитам, а потом взять на его место в аренду топ-исполнителя).
Каталонцам лучше бы сосредоточится на академии, и поисках еще не раскрывшихся молодых талантов (Диас вообще-то тоже не звездой к красным переходил, и платили за него вдвое меньше чем он стоит сейчас) возможно в Испании, где они топ-брэнд вне зависимости от финансовой ситуации в клубе.
Короче говоря, на мой скромный взгляд - трансфер (в таком виде) маловероятен. Врядли кто-то из топ-клубов настроен помогать изо всех сил вытаскивать Барсу из финансовых проблем (ну ведь это же легко читается - продать Рафинью за 80-100 саудитам, а потом взять на его место в аренду топ-исполнителя).
Каталонцам лучше бы сосредоточится на академии, и поисках еще не раскрывшихся молодых талантов (Диас вообще-то тоже не звездой к красным переходил, и платили за него вдвое меньше чем он стоит сейчас) возможно в Испании, где они топ-брэнд вне зависимости от финансовой ситуации в клубе.
а деньги найдутся ?
а деньги найдутся ?