Андрей Мостовой высмеял Тюкавина на премии Герои РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высмеял обувь нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на церемонии Герои РПЛ.
Форвард «бело-голубых» был признан лучшим нападающим и игроком сезона.
Жена Тюкавина в соцсетях опубликовала фотографию с нападающим, в комментариях Мостовой написал:
Вроде лучший игрок РПЛ, а туфли купить не может.
Андрей же указал на полную безвкусицу и даже вульгарный вид, причём сделал это тактично в виде шутки.
Это говорит, что у Андрея Мостового есть воспитание.
А вот Александру Тюкавину как отцу должно быть как минимум совестно, что не привил правила хорошего тона сыну.
Вот к примеру ты можешь представить Ломанова младшего в подобном виде?
Сразу бы выхватил от бати по самые помидоры, причём прилюдно.
Если честно то меня бесит когда с класическим пиджаком некоторые одевают ждинсы и кроссовки.
А тут черная бабочка и белые кроссовки... зашквар полный.
Надо было жёстче над ним постибаться, это не ради унижения, а только в надежде того, что мозги прибавятся.
А то поощеряя подобное и не говоря правды, мы потом удивляемся откуда у нас "Кокорины" появляются.
Андрей же указал на полную безвкусицу и даже вульгарный вид, причём сделал это тактично в виде шутки.
Это говорит, что у Андрея Мостового есть воспитание.
А вот Александру Тюкавину как отцу должно быть как минимум совестно, что не привил правила хорошего тона сыну.
Вот к примеру ты можешь представить Ломанова младшего в подобном виде?
Сразу бы выхватил от бати по самые помидоры, причём прилюдно.
Если честно то меня бесит когда с класическим пиджаком некоторые одевают ждинсы и кроссовки.
А тут черная бабочка и белые кроссовки... зашквар полный.
Надо было жёстче над ним постибаться, это не ради унижения, а только в надежде того, что мозги прибавятся.
А то поощеряя подобное и не говоря правды, мы потом удивляемся откуда у нас "Кокорины" появляются.