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Андрей Мостовой высмеял Тюкавина на премии Герои РПЛ

вчера, 15:20

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высмеял обувь нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на церемонии Герои РПЛ.

Форвард «бело-голубых» был признан лучшим нападающим и игроком сезона.

Жена Тюкавина в соцсетях опубликовала фотографию с нападающим, в комментариях Мостовой написал:

Вроде лучший игрок РПЛ, а туфли купить не может.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:23
У него ноги в туфли не влезают, только в бутсы и кроссы 😄😄😄
Байкал-38
Байкал-38 ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 04:44, ред.
И зачем ты мне это написал(а)?
Palex
Palex ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 01:15
А какой внутренний мир Тюкавина?
1580556558
1580556558 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Публично делать замечание или лезть не в свое дело это хорошее воспитание? Что ты так завелся то из за кроссовок? А если что то тебя бесит, то это исключительно твоя проблема.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01, ред.
Мостовой прав...
Мог бы по случаю и выходные достать..
Хиромант
Хиромант ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:29
- Тем мужикам, которые засматриваются на чужую ширинку - надо срочно к доктору, пока не поздно...
Хиромант
Хиромант ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:25
- "Надо, Федя, надо!" Лучший - должен быть лучшим! Во всём! Ведь молодёжь берёт с него пример. А здесь - чего брать?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
Привет, Володя!!!
Володя, когда я говорю, что у Тюкавина нет футбольного интеллекта- это касается не только футбола. А, те, кто признали его лучшим игроком сезона, видимо, также- высоким интеллектом не страдают...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:13, ред.
Дело в том, что Тюкавин вообще "неправильно" одет. Бабочку носят только под фрак, который я не разглядел. Ну а раз фрака нет, обувь можно носить какую угодно. Просто бабочка под кеды смотрится смешно.
Кстати. Иногда одним глазком смотрю показы мод лучших домов моды Европы. Не специально, а так... Пришёл к выводу, что чем заковыристее, тем моднее. Но... мы можем ошибаться во вкусе Кости, а вдруг он открыл французский (итальянский) журнал мод и в нём подсмотрел новые веяния в современной одежде. А мы с вами безнадёжно отстали. В отличие от него.
cska1948
cska1948
вчера в 19:07
Строгий вечерний костюм и спортивная обувь? Неужели в окружении молодого футболиста не нашлось человека, чтобы подсказать это? Мостовой безусловно прав.
Capral
Capral
вчера в 18:54, ред.
Почему-то, сразу вспомнил Скабееву- в сарафане и белых кроссовках...
4qz9che7gsc6
4qz9che7gsc6
вчера в 18:03
Он просто за деньги рекламирует чьи-то тапки...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
Вот, видите, Маэстро, даже Паниковский это заметил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Дружище, браво!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не удивлюсь, если эти ботинки, посоветовал Тюкавину, его ГТ...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral
вчера в 17:23, ред.
Эту новость видел ещё утром- в смартфоне.
Вызывает удивление, даже не белые ботинки, а то, что, никто не подсказал Тюкавину, что это- просто идиотизм и глупость...
Ну хорошо хоть, ботинки не красного цвета, который, так не любит Тюкавин.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 17:19
Нет, это не Рио-де-Жанейро)...
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
Зёма про ширинку это интимное, тут по хорошему надо на ушко про такую проблему сообщать.
Андрей же указал на полную безвкусицу и даже вульгарный вид, причём сделал это тактично в виде шутки.
Это говорит, что у Андрея Мостового есть воспитание.
А вот Александру Тюкавину как отцу должно быть как минимум совестно, что не привил правила хорошего тона сыну.
Вот к примеру ты можешь представить Ломанова младшего в подобном виде?
Сразу бы выхватил от бати по самые помидоры, причём прилюдно.

Если честно то меня бесит когда с класическим пиджаком некоторые одевают ждинсы и кроссовки.
А тут черная бабочка и белые кроссовки... зашквар полный.
Надо было жёстче над ним постибаться, это не ради унижения, а только в надежде того, что мозги прибавятся.
А то поощеряя подобное и не говоря правды, мы потом удивляемся откуда у нас "Кокорины" появляются.
Аксинья
Аксинья ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:55
Пьер Ришар с одним черным ботинком отдыхает...
adekvat
adekvat
вчера в 16:43
У Андрея хороший учитель был по подколам, Артемка зовут.
112910415
112910415
вчера в 16:30
ну, не надо быть таким желчным !
альсато
альсато ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:28
типа...ХЕНДЕ ХОХ?))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:27
Ну может надо было просто ему одному сказать!А не на всю страну
альсато
альсато ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:25
Нуу вам есть, что вспомнить!...Это ведь-здорово!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:25
Дзюба со Слуцким поинтересней друг друга троллили.
Особенно про пожелание держать руки на столе))
lotsman
lotsman ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:24
Я в детстве тоже слышал - Вперёд, к победе коммунизма. И пел - Взвейтесь кострами.............)
альсато
альсато ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:18
Конечно понятно!...я родился и вырос, когда был УМ,ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ!
lotsman
lotsman ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:16
С тобой всё понятно.
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:15
Здорово земляк!..конечно, это шутка))))...нууу я бы постеснялся ..сказать при всех...скажем, что у тебя ширинка на распашку))))..ничего личного!)))
альсато
альсато ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:12
а вы спрашивали эту женщину, соответствует он ей или нет)))))
баск
баск
вчера в 16:03
Мостовой прав)

Костик отмочил, конечно..
Кроссы при строгом чёрном костюме, белой сорочке и бабочке, да ещё рядом
с дамой в вечернем платье- это полная жесть)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:01, ред.
Привет зёма!!!
А в чём тебе жалко Андрея Мостового?
Он правильно сказал, даже как мне кажется шуткой смягчил то, что надо сказать.
Он пришёл на мероприятие где надо соответствовать.
А он к костюму надел белые кроссовки.
Это нормально?
Надо было ещё перья нацепить с короной как у Киркорова.
Это зашквар полный!!! Стрёмно смотрится, уж лучше бы в спортивном костюме пришёл.
Я лично Кости желаю хорошей карьеры, но это только из-за его папы, а папа легенда русского хоккея.
Если честно не понимаю за что ему дали лучшего, средненький уровень, сверкал эпизодами.
Может тоже в знак уважения к Тюкавину Александру Васильевичу?
Гость
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