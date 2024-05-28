Андрей Мостовой высмеял Тюкавина на премии Герои РПЛ

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вчера, 15:20

Полузащитник петербургского «Зенита» высмеял обувь нападающего московского «Динамо» на церемонии Герои РПЛ .

Форвард «бело-голубых» был признан лучшим нападающим и игроком сезона.

Жена Тюкавина в соцсетях опубликовала фотографию с нападающим, в комментариях Мостовой написал: