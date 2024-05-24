У Зидана родились внуки, Неймар сходил на бокс. Как футболисты провели эту неделю

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24 мая 2024, 14:00

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший голкипер «Реала» стал лысым — так встретил день рождения, ему исполнилось уже 43 года.

Форвард «Ромы» вышел в свет со своей невестой.

Аналогичным образом поступил и голкипер ПСЖ , которого в Париже может заменить голкипер из РПЛ .

Полузащитник «Реала» выбрался на море вместе со своим котом.

Девушка дня. Спутница форварда «Интера» .

сходил на бокс — болел за Тайсона Фьюри.

Голкипер «Реала» же поддерживал Александра Усика, но не возле ринга, а дома.

Милота дня. Жена и дочка .

Младшему сыну исполнился один год.

Стиляга дня. Нападающий «Интер Майами» .

Великий снова стал дедушкой. У его старшего сына Энцо родилась двойня.

с женой спустя 10 лет после первой свадьбы организовали ещё одну.

Также поступил и бывший защитник «Спартака» .

А легенда «Зенита» скоро снова женится — уже подали заявление в ЗАГС.

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