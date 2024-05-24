У Зидана родились внуки, Неймар сходил на бокс. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс стал лысым — так встретил день рождения, ему исполнилось уже 43 года.
Форвард «Ромы» Пауло Дибала вышел в свет со своей невестой.
Аналогичным образом поступил и голкипер ПСЖ Кейлор Навас, которого в Париже может заменить голкипер из РПЛ.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер выбрался на море вместе со своим котом.
Девушка дня. Спутница форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Неймар сходил на бокс — болел за Тайсона Фьюри.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин же поддерживал Александра Усика, но не возле ринга, а дома.
Милота дня. Жена и дочка Сергея Милинковича-Савича.
Младшему сыну Поля Погба исполнился один год.
Стиляга дня. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
Великий Зинедин Зидан снова стал дедушкой. У его старшего сына Энцо родилась двойня.
Чиро Иммобиле с женой спустя 10 лет после первой свадьбы организовали ещё одну.
Также поступил и бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти.
А легенда «Зенита» Владислав Радимов скоро снова женится — уже подали заявление в ЗАГС.
На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь природой — берите пример с Хавьера Савиолы!