В «Фенербахче» подтвердили информацию о переговорах с Моуриньо

«Фенербахче» сообщил, что клуб контактирует с бывшим наставником «Ромы» Жозе Моуриньо на предмет возможного сотрудничества.
Начались переговоры с Жозе Моуриньо о работе в должности главного тренера.
Ранее сам специалист высказался по теме.
«Фенербахче» сообщил, что клуб контактирует с бывшим наставником «Ромы» Жозе Моуриньо на предмет возможного сотрудничества.
Начались переговоры с Жозе Моуриньо о работе в должности главного тренера.
Ранее сам специалист высказался по теме.
Главное не забудьте неустойку хорошую прописать в контракте, чтоб точно согласился!))
Главное не забудьте неустойку хорошую прописать в контракте, чтоб точно согласился!))