В «Фенербахче» подтвердили информацию о переговорах с Моуриньо

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вчера, 21:27

«Фенербахче» сообщил, что клуб контактирует с бывшим наставником «Ромы» на предмет возможного сотрудничества.

Начались переговоры с Жозе Моуриньо о работе в должности главного тренера.

Ранее сам специалист высказался по теме.