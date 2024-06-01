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В «Фенербахче» подтвердили информацию о переговорах с Моуриньо

вчера, 21:27

«Фенербахче» сообщил, что клуб контактирует с бывшим наставником «Ромы» Жозе Моуриньо на предмет возможного сотрудничества.

Начались переговоры с Жозе Моуриньо о работе в должности главного тренера.

Ранее сам специалист высказался по теме.

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Все комментарии
yuttq4a2c5ve
yuttq4a2c5ve
сегодня в 01:55
Любят турки громкие имена, но результата всё равно нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:33
Не Карпин конечно, но для Турции сойдет...
Главное не забудьте неустойку хорошую прописать в контракте, чтоб точно согласился!))
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