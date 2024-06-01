«Барселона» хочет подписать Онану

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Эвертона» Амаду Онану.
«Сине-гранатовые» считают бельгийца лучшим вариантом для усиления центра поля.
«Эвертон» хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. «Барселона» готова заплатить только 40 миллионов евро.
по любому, успеете покупать и Онану.
Барсе сперва открыть сезон продаж. накопить денег))
а то и нового тренера не могут зарегистрировать.
убрать дорогующих игроков - Де Йонга, Лева и бестолкового Ромеу.
вернут в свои клубы Канселу и Феликса.
пишут, Фенербахче рассматривает вариант с покупкой Левандовски под приход Жозе Моуринью..
по любому, успеете покупать и Онану.
Барсе сперва открыть сезон продаж. накопить денег))
а то и нового тренера не могут зарегистрировать.
убрать дорогующих игроков - Де Йонга, Лева и бестолкового Ромеу.
вернут в свои клубы Канселу и Феликса.
пишут, Фенербахче рассматривает вариант с покупкой Левандовски под приход Жозе Моуринью..