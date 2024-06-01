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«Барселона» хочет подписать Онану

вчера, 13:20

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Эвертона» Амаду Онану.

«Сине-гранатовые» считают бельгийца лучшим вариантом для усиления центра поля.

«Эвертон» хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. «Барселона» готова заплатить только 40 миллионов евро.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:49
Сомнительное усиление. Еще и за 40 лямов. Свободным агентом еще можно было бы взять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:39
из хороших новостей.
судьба трансфера Бернарду Силвы в Барселону будет зависеть от согласии
Ханси Флика.
но сперва Флика зарегистрировать, а потом его согласие заполучить.))))
согласие без регистрации недействительно.))))
а если все всерьез, то Бернарду Сильва мощное усиление для Барсы.
если не получится, тогда голландца Хави Симонса из Лейпцига.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:35
есть и другие новости.
примеру, полузащитник Манчестер Сити Кэлвин Филлипс предложил себя Барселоне)))
все шлаки идут в Барсу.
не бесплатно конечно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:33
Левандовски, пока на него есть спрос, можно отпускать.
и заработать хорошие деньги.
конечно, поляк может быть еще полезен и может даже очень с Фликом.
но.....слишком высокая зарплата и невозможность задействовать
таких молодых форвардов как Гуйи или Роке...
это просто потеря момента для них.
а еще это потеря игроков для клуба в будущем... Роберт стареет, а молодым не дают игровое время - ненормально.
в случаи с Роке еще и потеря серьезных денег.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:31
Да вроде как была новость что Барса совсем нищая... даже тренера не может подписать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:30
значит, с Киммихом всЁ?
по любому, успеете покупать и Онану.
Барсе сперва открыть сезон продаж. накопить денег))
а то и нового тренера не могут зарегистрировать.
убрать дорогующих игроков - Де Йонга, Лева и бестолкового Ромеу.
вернут в свои клубы Канселу и Феликса.
пишут, Фенербахче рассматривает вариант с покупкой Левандовски под приход Жозе Моуринью..
tczcuykypx26
tczcuykypx26
вчера в 13:24
Барса последнее время только Онанизмом и занимается
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