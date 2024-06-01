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Мареска и «Челси» подписали контракт на 5 лет

вчера, 12:27

Энцо Мареска станет главным тренером «Челси».

Испанский специалист подписал контракт до 2029 года с опцией продления до 2030-го.

«Лестер», который возглавлял Мареска, получит компенсацию в размере 10 миллионов евро.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 16:10
он итальянец
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:54
Хмм
g25d8nehhsp8
g25d8nehhsp8
вчера в 13:41
Срок большой желаем за эти годы помочь команде
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:19
5 лет солидный срок.
Челси и Мареска так уверены, что доживут до 2029 гд))
а делов достаточно.
это и капитальная чистка состава.
нужен новый вратарь, центральный защитник на замену Тьяго Силве
и забивной нападающий, хотя Джексон хорош.
Лукаку и Кепа Аррисабалага не хотят играть за синих.
значит, пора с ними разорвать контракт.
Палмер хорош, и станет большим лидером команды.
и все таки надо разбавить текущую обойму опытным игрокам, завоевавший титулов... можно из Реала выудить таковых.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:31
Ну что же , посмотрим что получится у него
Гость
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