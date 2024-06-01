Мареска и «Челси» подписали контракт на 5 лет

Энцо Мареска станет главным тренером «Челси».
Испанский специалист подписал контракт до 2029 года с опцией продления до 2030-го.
«Лестер», который возглавлял Мареска, получит компенсацию в размере 10 миллионов евро.
Энцо Мареска станет главным тренером «Челси».
Испанский специалист подписал контракт до 2029 года с опцией продления до 2030-го.
«Лестер», который возглавлял Мареска, получит компенсацию в размере 10 миллионов евро.
Челси и Мареска так уверены, что доживут до 2029 гд))
а делов достаточно.
это и капитальная чистка состава.
нужен новый вратарь, центральный защитник на замену Тьяго Силве
и забивной нападающий, хотя Джексон хорош.
Лукаку и Кепа Аррисабалага не хотят играть за синих.
значит, пора с ними разорвать контракт.
Палмер хорош, и станет большим лидером команды.
и все таки надо разбавить текущую обойму опытным игрокам, завоевавший титулов... можно из Реала выудить таковых.
Челси и Мареска так уверены, что доживут до 2029 гд))
а делов достаточно.
это и капитальная чистка состава.
нужен новый вратарь, центральный защитник на замену Тьяго Силве
и забивной нападающий, хотя Джексон хорош.
Лукаку и Кепа Аррисабалага не хотят играть за синих.
значит, пора с ними разорвать контракт.
Палмер хорош, и станет большим лидером команды.
и все таки надо разбавить текущую обойму опытным игрокам, завоевавший титулов... можно из Реала выудить таковых.