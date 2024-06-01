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В услугах Карпина заинтересован турецкий топ-клуб

вчера, 10:17

В услугах главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина заинтересован «Бешикташ». 55-летний специалист входит в шорт-лист турецкого клуба. Также в этот список входят помощник тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и наставник «Антверпена» Марк ван Боммель. Контракт с новым главным тренером будет подписан после того, как «чёрные орлы» назначат спортивного директора (мнение которого также будет учитываться).

Сообщается, что кандидатуру Карпина выдвинуло руководство «Бешикташа». Зарплата российского специалиста может составить 3 миллиона евро в год.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ K_TS16 (раскрыть)
вчера в 20:34
Потому что грустно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:56
Карпин не поедет, побоится
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:53
А что, пусть попробует
K_TS16
K_TS16 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:38
Как то несмешно
pomor45
pomor45 ответ b6xnfmx7s23u (раскрыть)
вчера в 15:18
Почему же? Посмотреть на хама в хамаме было бы интересно.
pomor45
pomor45
вчера в 15:16
Сначала внесут в шорт-лист. Журналисты тут же, пока слух не протух, разнесут его по умам. Затем окажется, что у кандидата шорты не того фасона, и это тоже для журналистов новость, которую надо срочно донести до умов, которые они только засорили преждевременным слухом. Диалектика: всё течёт, всё изменяется. Но и тут не всегда. Часто всё протекает и ничего не меняется.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:01
Главное , что Валера теперь на слуху стал...)
lotsman
lotsman
вчера в 13:49
Входит в шорт лист, куда входят ещё кандидаты. Кроме того, решение по кандидатуре будет приниматься с учётом мнения спортивного директора, которого ещё нет. И каково будет это мнение, пока неизвестно. Когда клуб ЗАИНТЕРЕСОВАН, он производит какие то действия, для осуществления. А здесь просто намётки. И Карпин один из.....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:51
уже опровергли на другом сайте
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:51
Слуцкий там рекламу наших тренеров продвигает....
Скоро все специалисты разъедуться....
Ну кроме одного....он уже продлил полномочия...до 2030-го года.....
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:43
Ну тут не поспоришь))
rv3acfduk4ur
rv3acfduk4ur
вчера в 11:41
Пожалуй зарплатой они его смогут убедить.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:44
Не не не не. Карпин к ним не приедет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:42
Турки хотят ТОП тренера по дешёвке отхватить!)
b6xnfmx7s23u
b6xnfmx7s23u
вчера в 10:35
В Турции хамам самое место, толку только от этого тренера никакого.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:32
Это точно!)) Но там все же море и деньги еще платят за это))
Доброго дня!)))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:28
Приветствую!Думаю он позагорать и в Ростове сможет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:18
Поехать позагорать конечно можно
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