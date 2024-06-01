В услугах Карпина заинтересован турецкий топ-клуб

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вчера, 10:17

В услугах главного тренера «Ростова» и сборной России заинтересован «Бешикташ». 55-летний специалист входит в шорт-лист турецкого клуба. Также в этот список входят помощник тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и наставник «Антверпена» Марк ван Боммель. Контракт с новым главным тренером будет подписан после того, как «чёрные орлы» назначат спортивного директора (мнение которого также будет учитываться).

Сообщается, что кандидатуру Карпина выдвинуло руководство «Бешикташа». Зарплата российского специалиста может составить 3 миллиона евро в год.