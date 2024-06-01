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Фанатов «Ливерпуля» возмутила цена на копию бейсболки Клоппа

вчера, 22:22

Юрген Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля».

«Красные» выпустили в честь наставника партию бейсболок, похожих на ту, которую носил специалист, работая в команде. Головной убор выполнен в черном цвете, его дополняет клубная эмблема, а также цитата рулевого, вышитая золотистыми нитками: «Я не мечтатель, а лишь футбольный романтик». Подарочный набор также включал в себя набор фотокарточек с изображением тренера. Всего было выпущено 500 экземпляров, их почти сразу раскупили.

Но далеко не все болельщики оценили данный шаг клуба: цена в 150 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей — прим. ред.) оттолкнула многих поклонников «красных». Один из них заявил:

Цена ужасна.

Фанатов «Ливерпуля» возмутила цена на копию бейсболки Клоппа

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:50
Как же им несчастным неудобно далеко от Китая жить...
У нас бы уже через 15 минут после презентации эти бейсболки в количестве 6-ти контейнеров были бы в продаже по 1,5 доллара....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Дешевле у Клоппа оригинал купить))
Корчной бы забил
Корчной бы забил
вчера в 22:46, ред.
бейсболки Ливерпуля никогда не будут продаваться в одном экземпляре, ynwa
drug01
drug01
вчера в 22:25
Хотели сделать бизнес в итоге могут остаться не счем
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