Фанатов «Ливерпуля» возмутила цена на копию бейсболки Клоппа

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вчера, 22:22

покинул пост главного тренера «Ливерпуля».

«Красные» выпустили в честь наставника партию бейсболок, похожих на ту, которую носил специалист, работая в команде. Головной убор выполнен в черном цвете, его дополняет клубная эмблема, а также цитата рулевого, вышитая золотистыми нитками: «Я не мечтатель, а лишь футбольный романтик». Подарочный набор также включал в себя набор фотокарточек с изображением тренера. Всего было выпущено 500 экземпляров, их почти сразу раскупили.

Но далеко не все болельщики оценили данный шаг клуба: цена в 150 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей — прим. ред.) оттолкнула многих поклонников «красных». Один из них заявил: