«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 20:26
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Марсель», который состоится 21 ноября 2025 года.

«Ницца»

«Ницца» не лучшим образом провела последнюю игровую неделю и на перерыв ушла в плохом настроении. В чемпионате Франции команда идет лишь на девятой позиции и имеет в активе 17 пунктов, но ее амбиции не позволят проиграть еще один поединок с одним из лидеров Лиги 1. Матч вынесен на пятницу и станет настоящим украшением вечера для футбольных болельщиков.

9 ноября «Ницца» проиграла на выезде «Мецу» (1:2), а в Лиге Европы уступила «Фрайбургу» (1:3).

«Марсель»

«Марсель» продолжает преследование «ПСЖ» и на данный момент отстает от парижан на два пункта. Команду ждет выезд в Ниццу на матч с одноименным клубом и коллектив не должен надеяться на везение, ведь у любой команды черная полоса прерывается рано или поздно и это может быть именно та встреча.

8 ноября «Марсель» на своем поле обыграл «Брест» (3:0), а в Лиге чемпионов очень обидно проиграл «Аталанте» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Ницца» – 3.8
  • Ничья – 3.8
  • Победят «Марсель» – 1.9

Статистика

  • «Марсель» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ницца» выиграла пять из десяти матчей на своем поле
  • Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Ниццы» при одном поражении

Прогноз

Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что в этот раз гости окажутся сильнее своего соперника и наберут важные три балла в такой ситуации.

 
