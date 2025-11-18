«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763486769

вчера, 20:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Марсель», который состоится 21 ноября 2025 года.

«Ницца»

«Ницца» не лучшим образом провела последнюю игровую неделю и на перерыв ушла в плохом настроении. В чемпионате Франции команда идет лишь на девятой позиции и имеет в активе 17 пунктов, но ее амбиции не позволят проиграть еще один поединок с одним из лидеров Лиги 1. Матч вынесен на пятницу и станет настоящим украшением вечера для футбольных болельщиков.

9 ноября «Ницца» проиграла на выезде «Мецу» (1:2), а в Лиге Европы уступила «Фрайбургу» (1:3).

«Марсель»

«Марсель» продолжает преследование « ПСЖ » и на данный момент отстает от парижан на два пункта. Команду ждет выезд в Ниццу на матч с одноименным клубом и коллектив не должен надеяться на везение, ведь у любой команды черная полоса прерывается рано или поздно и это может быть именно та встреча.

8 ноября «Марсель» на своем поле обыграл «Брест» (3:0), а в Лиге чемпионов очень обидно проиграл «Аталанте» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ницца» – 3.8

Ничья – 3.8

Победят «Марсель» – 1.9

Статистика

«Марсель» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ницца» выиграла пять из десяти матчей на своем поле

Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Ниццы» при одном поражении

Прогноз

Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что в этот раз гости окажутся сильнее своего соперника и наберут важные три балла в такой ситуации.