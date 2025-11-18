«Ницца» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Марсель», который состоится 21 ноября 2025 года.
«Ницца»
«Ницца» не лучшим образом провела последнюю игровую неделю и на перерыв ушла в плохом настроении. В чемпионате Франции команда идет лишь на девятой позиции и имеет в активе 17 пунктов, но ее амбиции не позволят проиграть еще один поединок с одним из лидеров Лиги 1. Матч вынесен на пятницу и станет настоящим украшением вечера для футбольных болельщиков.
9 ноября «Ницца» проиграла на выезде «Мецу» (1:2), а в Лиге Европы уступила «Фрайбургу» (1:3).
«Марсель»
«Марсель» продолжает преследование «ПСЖ» и на данный момент отстает от парижан на два пункта. Команду ждет выезд в Ниццу на матч с одноименным клубом и коллектив не должен надеяться на везение, ведь у любой команды черная полоса прерывается рано или поздно и это может быть именно та встреча.
8 ноября «Марсель» на своем поле обыграл «Брест» (3:0), а в Лиге чемпионов очень обидно проиграл «Аталанте» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ницца» – 3.8
- Ничья – 3.8
- Победят «Марсель» – 1.9
Статистика
- «Марсель» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ницца» выиграла пять из десяти матчей на своем поле
- Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Ниццы» при одном поражении
Прогноз
Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что в этот раз гости окажутся сильнее своего соперника и наберут важные три балла в такой ситуации.