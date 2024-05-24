«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме к 300-летию Канта

«Балтика» проведёт последний матч сезона-2023/24 в РПЛ в эксклюзивной форме.
Комплект приурочен к юбилею немецкого философа Иммануила Канта. 22 апреля 2024 года исполнилось 300 лет со дня его рождения.
25 мая калининградская команда сыграет на своём поле с московским «Локомотивом» в рамках 30-го тура чемпионата России.
Иммануил Иоханнович Кант один из первых поклонников Балтики в Пруссии... ещё с 18-го века...
Иммануил Иоханнович Кант один из первых поклонников Балтики в Пруссии... ещё с 18-го века...