Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме к 300-летию Канта

вчера, 22:37
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив16:30 Не начался

«Балтика» проведёт последний матч сезона-2023/24 в РПЛ в эксклюзивной форме.

Комплект приурочен к юбилею немецкого философа Иммануила Канта. 22 апреля 2024 года исполнилось 300 лет со дня его рождения.

25 мая калининградская команда сыграет на своём поле с московским «Локомотивом» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме к 300-летию Канта

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Салах изменил имидж, сделав короткую стрижку
Вчера, 14:11 Фото
«Спартак» будет сотрудничать с Jogel
23 мая
Официально«Милан» представил основную форму на сезон 2024/25
23 мая Фото
«Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогут сыграть в новой форме в АПЛ
16 мая
Официально«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон 2024/2025
16 мая Фото
Официально«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон 2024/2025
16 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:53
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:24, ред.
Всё правильно...
Иммануил Иоханнович Кант один из первых поклонников Балтики в Пруссии... ещё с 18-го века...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Балтика должна подойти в том числе и Философски, к этому важнейшему для себя матчу...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:07
Я мог бы понять этот фортель со стороны "Балтики", если бы клуб остался в Премьер - лиге, но в ситуации, когда он вылетел в дивизион ниже...
sv_1969
sv_1969 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:59
Да я в курсе в принципе
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:55
Дело не в ней, но такие комплекты не для помощи в деле делаются.
Futurista
Futurista
вчера в 23:09
Юбилей земляка решили отметить)...
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:45
- Да на здоровье! Можно и с портретом Бисмарка! А можно и с портретом Карнеги! Сейчас всё можно! Но нужно ли? Вот в чём вопрос?
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:44
Решили переКАНТоваться.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:42
Поможет ли им эта форма? Не в ней же дело
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 