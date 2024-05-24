«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме к 300-летию Канта

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вчера, 22:37

«Балтика» проведёт последний матч сезона-2023/24 в РПЛ в эксклюзивной форме.

Комплект приурочен к юбилею немецкого философа Иммануила Канта. 22 апреля 2024 года исполнилось 300 лет со дня его рождения.

25 мая калининградская команда сыграет на своём поле с московским «Локомотивом» в рамках 30-го тура чемпионата России.