Агент Тюкавина: «Были предложения почти от всех московских клубов»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложениях, которые игрок получал от других клубов в последние пару лет.
В декабре 2023 года Тюкавин подписал новый контракт с «бело-голубыми» до лета 2028-го.
Предложения были, но он не хотел менять «Динамо» на другой клуб в России. Мы сразу обозначили, что, если вот эти наши условия выполняете, мы останемся. Нет – были предложения практически от всех московских клубов и «Зенита», это не секрет.
Были конкретные варианты. «Спартак», ЦСКА? Да, и «Локомотив». От «Химок» не было предложения.
Последнее слово всегда за игроком. Я как обслуживающий персонал. Если бы Костя сказал – пусть нам больше насыплют, ухожу условно в «Зенит», конечно, я бы в эту сторону решил. Но он с 5 лет в «Динамо». Я могу сказать, что думаю, мол, вот так было бы лучше, но у меня ни в одном переходе не было такого, чтобы я задавил игрока – там дают чуть больше, пошли туда. Важно, чтобы футболисту было комфортно – он же играет.
О том, раздумывал ли Тюкавин хотя бы над одним предложением
Мы все нормальные люди. Когда «Динамо» брало какую-то паузу, шли разговоры. Смотрели на настойчивость. «Зенит» был сверхнастойчив. Были определённые моменты, но это внутренняя кухня. Мог вектор и туда повернуться. Но такого, чтобы «за рубль маму родную продам», не было.
Оба- технари были, каких мало!!! Миша, вообще- воспитанник, самого Э.Стрельцова, человек, которого в Динамо пригласил- сам Л.И.Яшин!!! И вот, оба- и Гершкович, и Козлов- несколько лет, практически безвылазно сидели в дубле у Качалина, который, еще с молодежки не взлюбил обоих. Сидели и ждали своего часа...
И только, после прихода в Динамо А.А.Севидова, оба прекрасных футболиста стали регулярно появляться в основе. Но, если Козлов, вскоре карьеру закончил, то, Миша- еще несколько счастливых лет провел в Динамо, побеждая в чемпионате и кубке страны!!! А ведь Гешковича, неоднократно звали обратно- в Торпедо, и в частности, тогдашний капитан автозаводцев В.Юрин, с которым Миша дружил. Но, Гершкович- остался верен себе!!! Вот это- и есть клубный ПАТРИОТИЗМ!!!!!!!
А в случае с Тюкавиным, получается следущее: типа, не хотите повышать нам зарплату- мы уйдем, возможно, даже в Зенит... Вот поэтому, Коллеги, у меня такое недоверие к нынешнему клубу, к его поганому руководству, и, не очень, мягко говоря- преданным воспитанникам Динамо... Надеюсь- на понимание.
Оба- технари были, каких мало!!! Миша, вообще- воспитанник, самого Э.Стрельцова, человек, которого в Динамо пригласил- сам Л.И.Яшин!!! И вот, оба- и Гершкович, и Козлов- несколько лет, практически безвылазно сидели в дубле у Качалина, который, еще с молодежки не взлюбил обоих. Сидели и ждали своего часа...
И только, после прихода в Динамо А.А.Севидова, оба прекрасных футболиста стали регулярно появляться в основе. Но, если Козлов, вскоре карьеру закончил, то, Миша- еще несколько счастливых лет провел в Динамо, побеждая в чемпионате и кубке страны!!! А ведь Гешковича, неоднократно звали обратно- в Торпедо, и в частности, тогдашний капитан автозаводцев В.Юрин, с которым Миша дружил. Но, Гершкович- остался верен себе!!! Вот это- и есть клубный ПАТРИОТИЗМ!!!!!!!
А в случае с Тюкавиным, получается следущее: типа, не хотите повышать нам зарплату- мы уйдем, возможно, даже в Зенит... Вот поэтому, Коллеги, у меня такое недоверие к нынешнему клубу, к его поганому руководству, и, не очень, мягко говоря- преданным воспитанникам Динамо... Надеюсь- на понимание.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1381488/safonov-aleksey-dinamo 11.06.2024
Все понятно. Зенит планировал сделать из Тюкавина нового Сергеева. Пришел бомбардир, ушел пустозвон.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1381488/safonov-aleksey-dinamo 11.06.2024
Все понятно. Зенит планировал сделать из Тюкавина нового Сергеева. Пришел бомбардир, ушел пустозвон.