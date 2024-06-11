Агент Тюкавина: «Были предложения почти от всех московских клубов»

Агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» , рассказал о предложениях, которые игрок получал от других клубов в последние пару лет.

В декабре 2023 года Тюкавин подписал новый контракт с «бело-голубыми» до лета 2028-го.

Предложения были, но он не хотел менять «Динамо» на другой клуб в России. Мы сразу обозначили, что, если вот эти наши условия выполняете, мы останемся. Нет – были предложения практически от всех московских клубов и «Зенита», это не секрет.

Были конкретные варианты. «Спартак», ЦСКА ? Да, и «Локомотив». От «Химок» не было предложения.

Последнее слово всегда за игроком. Я как обслуживающий персонал. Если бы Костя сказал – пусть нам больше насыплют, ухожу условно в «Зенит», конечно, я бы в эту сторону решил. Но он с 5 лет в «Динамо». Я могу сказать, что думаю, мол, вот так было бы лучше, но у меня ни в одном переходе не было такого, чтобы я задавил игрока – там дают чуть больше, пошли туда. Важно, чтобы футболисту было комфортно – он же играет.

О том, раздумывал ли Тюкавин хотя бы над одним предложением

Мы все нормальные люди. Когда «Динамо» брало какую-то паузу, шли разговоры. Смотрели на настойчивость. «Зенит» был сверхнастойчив. Были определённые моменты, но это внутренняя кухня. Мог вектор и туда повернуться. Но такого, чтобы «за рубль маму родную продам», не было.