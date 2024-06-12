Алексей Миранчук может перейти в «Кальяри»

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» этим летом.
В подписании россиянина заинтересован «Кальяри». Видеть Миранчука в команде хочет спортивный директор «красно-синих».
Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» этим летом.
В подписании россиянина заинтересован «Кальяри». Видеть Миранчука в команде хочет спортивный директор «красно-синих».
Вполне вероятен сценарий Шомуродова, который после Ромы перешел в Дженоа, а потом слонялся по разным аутсайдерам.
Так что ничего хорошего от перехода не жду. Как не посмотри, но шагом вперед это не назвать
Вполне вероятен сценарий Шомуродова, который после Ромы перешел в Дженоа, а потом слонялся по разным аутсайдерам.
Так что ничего хорошего от перехода не жду. Как не посмотри, но шагом вперед это не назвать
После карьеры можно гидом по Италии работать...
После карьеры можно гидом по Италии работать...