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Алексей Миранчук может перейти в «Кальяри»

вчера, 12:55

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» этим летом.

В подписании россиянина заинтересован «Кальяри». Видеть Миранчука в команде хочет спортивный директор «красно-синих».

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11 июня
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Roger Young
Roger Young
вчера в 22:39
Что касается самого трансфера: да, игрового времени может быть больше, но это билет в один конец. Алексей не будет прогрессировать и с Кальяри не стоит ждать успехов.

Вполне вероятен сценарий Шомуродова, который после Ромы перешел в Дженоа, а потом слонялся по разным аутсайдерам.

Так что ничего хорошего от перехода не жду. Как не посмотри, но шагом вперед это не назвать
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:37
Неожиданно, но логично. После стольких лет пора признать, что Миранчук не закрепился в основе Аталанты. В топ-клуб переход отменяется, поэтому дальше может быть только уход в другую лигу, либо переход на понижение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:58
Бергамо...Турин...Кальяри...
После карьеры можно гидом по Италии работать...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:16, ред.
Из "Аталанты" надо уходить при первом же удобном случае. В любую итальянскую команду, даже рангом ниже. Алексей своей игрой в "Аталанте" заслужил играть с первой до последней минуты. Даже жалко его иногда становится, когда видишь его сидящим во время матча на лавке или выходящим на замену.
2566bmqz4ag7
2566bmqz4ag7
вчера в 14:31
Лишь бы давали играть побольше.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 13:19
Кальяри это понижение, лучше уж в ЛЧ на 10 минут выйти.
lotsman
lotsman
вчера в 12:58
Сначала в Кальяри, а потом в Сассуоло.
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