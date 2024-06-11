«Торпедо» Кутаиси может подписать Перишича и Нани

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вчера, 20:56

Кутаисское «Торпедо» намерено усилить состав известными игроками.

Сообщается, что клуб проявляет интерес к полузащитнику , который в январе был арендован у «Тоттенхэма» «Хайдуком». Также ведутся переговоры с экс-вингером «Манчестер Юнайтед» . В прошлом сезоне португалец выступал за турецкую «Адану Демирспор».