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«Торпедо» Кутаиси может подписать Перишича и Нани

вчера, 20:56

Кутаисское «Торпедо» намерено усилить состав известными игроками.

Сообщается, что клуб проявляет интерес к полузащитнику Ивану Перишичу, который в январе был арендован у «Тоттенхэма» «Хайдуком». Также ведутся переговоры с экс-вингером «Манчестер Юнайтед» Нани. В прошлом сезоне португалец выступал за турецкую «Адану Демирспор».

Ранее стало известно о переходе в «Торпедо» бывшего защитника ПСЖ и «Ливерпуля» Мамаду Сако.

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Все комментарии
n9b94n8gr82j
n9b94n8gr82j
сегодня в 03:50
Откуда у Кутаиси деньги на это?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:31
Рамаз Шенгелия тоже воспитанник Торпедо Кутаиси.
Его имя присвоено домашней арене клуба.
Кажется, у клуба появлись новые состоятельные владельцы.
Амбиции высокие.
В Грузии любят и ценят футбол, но, к сожалению, в наше время все сложнее содержать команды финансово частным лицам.
Можно лишь надеяться, что грузинские футбольные таланты
в будущем будут появляться все чаще и больше.
А Кутаиси не только один из древнейших городов Грузии,
так же официально признан одним из древнейших непрерывно существующих городов мира.
Capral
Capral
вчера в 21:10
Когдато, в середине 80-х, в кутаисском Торпедо играл блистательный М.Мегреладзе!!! Ах, какой это был футболист!!! Он, хоть и представлял грузинский футбол, но абсолютно не был похож ,на привычных грузинских футболистов- ГЕНИАЛЬНЫХ, Шенгелия, Гуцаева, Кипиани. Самородок, быстрый, агрессивный, и в отличие от остальных грузинских игроков- не любил возиться с мячом. Мгновенно оценивал ситуацию, отдавал пас или сам поражал ворота соперников!!! Всё это было на скорости, резко и неожиданно для конкурентов!!!

Вспомнил, потому что когда смотрю на приезжих футболистов в Грузию и в частности в Кутаиси, становится немного обидно, и появляется вопрос: а где же, настоящие футболисты, грузинские, какие были много лет назад?! Где, новые- Мегреладзе?!
happy 50
happy 50
вчера в 21:01
Ого,это не шутка?
Гость
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