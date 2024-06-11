«Торпедо» Кутаиси может подписать Перишича и Нани

Кутаисское «Торпедо» намерено усилить состав известными игроками.
Сообщается, что клуб проявляет интерес к полузащитнику Ивану Перишичу, который в январе был арендован у «Тоттенхэма» «Хайдуком». Также ведутся переговоры с экс-вингером «Манчестер Юнайтед» Нани. В прошлом сезоне португалец выступал за турецкую «Адану Демирспор».
Ранее стало известно о переходе в «Торпедо» бывшего защитника ПСЖ и «Ливерпуля» Мамаду Сако.
Его имя присвоено домашней арене клуба.
Кажется, у клуба появлись новые состоятельные владельцы.
Амбиции высокие.
В Грузии любят и ценят футбол, но, к сожалению, в наше время все сложнее содержать команды финансово частным лицам.
Можно лишь надеяться, что грузинские футбольные таланты
в будущем будут появляться все чаще и больше.
А Кутаиси не только один из древнейших городов Грузии,
так же официально признан одним из древнейших непрерывно существующих городов мира.
Его имя присвоено домашней арене клуба.
Кажется, у клуба появлись новые состоятельные владельцы.
Амбиции высокие.
В Грузии любят и ценят футбол, но, к сожалению, в наше время все сложнее содержать команды финансово частным лицам.
Можно лишь надеяться, что грузинские футбольные таланты
в будущем будут появляться все чаще и больше.
А Кутаиси не только один из древнейших городов Грузии,
так же официально признан одним из древнейших непрерывно существующих городов мира.
Вспомнил, потому что когда смотрю на приезжих футболистов в Грузию и в частности в Кутаиси, становится немного обидно, и появляется вопрос: а где же, настоящие футболисты, грузинские, какие были много лет назад?! Где, новые- Мегреладзе?!
Вспомнил, потому что когда смотрю на приезжих футболистов в Грузию и в частности в Кутаиси, становится немного обидно, и появляется вопрос: а где же, настоящие футболисты, грузинские, какие были много лет назад?! Где, новые- Мегреладзе?!