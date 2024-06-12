«Челси» может подписать Дурана

«Челси» может подписать нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.
Клубы активно ведут переговоры.
Также колумбийцем интересуются итальянские коллективы.
«Челси» может подписать нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.
Клубы активно ведут переговоры.
Также колумбийцем интересуются итальянские коллективы.
Дуран пока молчит, за умного сходит
(Про Челси)Сидит дуран на дуране и дураном погоняет
Дурану семь верст не крюк
Дуран пока молчит, за умного сходит
(Про Челси)Сидит дуран на дуране и дураном погоняет
Дурану семь верст не крюк