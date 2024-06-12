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«Челси» может подписать Дурана

вчера, 12:30

«Челси» может подписать нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.

Клубы активно ведут переговоры.

Также колумбийцем интересуются итальянские коллективы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:06
Дурана голова ногам покоя не дает
Дуран пока молчит, за умного сходит
(Про Челси)Сидит дуран на дуране и дураном погоняет
Дурану семь верст не крюк
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:37
Для полного счастья Челси как раз Дурана не хватает)))
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