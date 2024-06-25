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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником ПСЖ

вчера, 16:03

Полузащитник ПСЖ Мануэль Угарте может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к уругвайцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Однако парижане отклонили первое предложение МЮ по трансферу игрока.

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sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:28
Благодарю
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:19
Добрый день.

https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

Да, по пункту 2, полагается пол года VIP-статуса.
Продлил vip.
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Добрый день!
Можно вип мне за коменты назначить? Посмотрел вроде хватает коментов
x42pn38utwfw
x42pn38utwfw
вчера в 16:12
Юнайтед решил усилится вторым составом парижан
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:06
ПСЖ считает деньги
Гость
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