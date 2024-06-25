«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Мануэль Угарте может продолжить карьеру в Англии.
Интерес к уругвайцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Однако парижане отклонили первое предложение МЮ по трансферу игрока.
Полузащитник ПСЖ Мануэль Угарте может продолжить карьеру в Англии.
Интерес к уругвайцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Однако парижане отклонили первое предложение МЮ по трансферу игрока.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Да, по пункту 2, полагается пол года VIP-статуса.
Продлил vip.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Да, по пункту 2, полагается пол года VIP-статуса.
Продлил vip.
Можно вип мне за коменты назначить? Посмотрел вроде хватает коментов
Можно вип мне за коменты назначить? Посмотрел вроде хватает коментов