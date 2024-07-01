Де Брюйне заявил, что ему не поступали предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал слухи о том, что он может перейти в Саудовскую Аравию.

Остаться в «Сити»? Да. Я читал много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но ни с кем не разговаривал. Если будет хорошее предложение и ты скажешь Пепу, что хочешь уйти, тогда это возможно. Но я никогда не показывал, что хочу уйти. Денег у меня более чем достаточно. Но если приходит абсурдная сумма, то она также предназначена для моей семьи, моих родственников, моих внуков, моих правнуков и моих друзей.