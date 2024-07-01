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Де Брюйне заявил, что ему не поступали предложения из Саудовской Аравии

сегодня, 15:32

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал слухи о том, что он может перейти в Саудовскую Аравию.

Остаться в «Сити»? Да. Я читал много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но ни с кем не разговаривал. Если будет хорошее предложение и ты скажешь Пепу, что хочешь уйти, тогда это возможно. Но я никогда не показывал, что хочу уйти. Денег у меня более чем достаточно. Но если приходит абсурдная сумма, то она также предназначена для моей семьи, моих родственников, моих внуков, моих правнуков и моих друзей.

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uhmcxqn2aye3
uhmcxqn2aye3
сегодня в 15:34
Рано ему туда ехать,не думаю что он нуждается в деньгах
Гость
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