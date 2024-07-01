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«Манчестер Юнайтед» предложил де Лигту контракт на 5 лет

сегодня, 11:59

«Манчестер Юнайтед» предложил 5-летний контракт защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту. Сейчас идут переговоры с представителями футболиста.

Английский клуб обсуждает с «Баварией» возможную сумму трансфера.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:35
МЮ , согласно последнему решению оставить у руля ЭТХ, переходит в разряд клубов с летящим на всю голову руководством.
У этого голландского чудика ведь ни один игрок нормально не играет! При нем МЮ превратился в могильник всей молодёжки: Санчо, Гринвуд, Донни де Бек....,.....,....
Неужто Лигт купится и поставит на кон свою карьеру?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 20:56
когда Тухель был тренером Челси, он требовал покупки Де Лигта из Ювентуса.
и был сильно недоволен, что Челси упустил игрока Баварию.
но как только Томас стал тренером Баварии, он наверно понял, что МДЛ недостаточно хорош , как он думал))
Тухель обновил центральная ось.
Это он лоббировал подписание Кима Мин Джэ.
кс тати. за корейца заруба была с МЮ.
на выход из Бавари Павар и Эрнандес.
остались Де Лигт, Ким и Упамекано.
Тухелю нужна высокая линия центральных защитников в позиционном нападении.
возможно, Томас недолюбливает голландский футбол и игроков.
Тухель ушел. пришел Компани. и снова Де Лигт не нужен.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:31
Просто Тухель предпочитал защитника другого плана. Хотя и Ким мин дже и Упамекано провели слабый сезон
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:35
Аякс был успешен на фоне слабых команд. Аякс Тен Хага даже не выиграл ЛЕ, тогда как Бош дошёл до финала ЛЕ.
Просто его Аякс успешно прорекламировали и распродали игроков которые не заиграли в итоге, так как для топ задач они не тянут. А слепить по настоящему топ команду из них Тен Хаг не может. В этом и объясняется провал Тен Хага в МЮ.
В ЛЧ не нужно себя обманывать прошли сдувшийся Реал который ЦСКА разнес и деградирующий Юве который возможно с приходом Роналду стал монотонной командой. Да и проиграть Тоттенхэму когда команда ведёт с преимуществом в 2 гола тоже нужно уметь, хотя нет все было справедливо, ведь Аякс прошёл не такие уж сильные команды, в отличии от шпор которые прошли МС и выиграли с крупным счётом у БД.
Точнее нужно сказать, что МЮ не нужны тренеры которые тренировали в нулевых, ведь им нужны современные и несозревшие тренеры как Тен Хаг и сдувшиеся игроки как Де Лигт. По их мнению такое сочетание приведёт их к успеху.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:58
лучше бы боссы МЮ разрулили переход Тодибо в МЮ без последствий
для МЮ и Ницца. так как у клубов один владелец.
УЕФА блокирует переход.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:55
короче. получается, что нынейший МЮ будет рад любому де Лигту,
хоть косому, хоть кривому, хоть растолстевшему...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:53
5 лет назад МЮ отказался от покупки капитана Аякса, узнав о его склонности к полноте...но сейчас МЮ совсем сдурел. У Тен Хага есть свой бывший капитан.
А Де Лигт и есть нидерландская копия Магуайра.
да, у него сильный характер, и в принципе МДЛ неплохой игрок.
но достаточно медленный, как и Магуайр. Плюс травмы.
Его минусы придется скрываться большим объемом работы опорников
которые должны будут быстро возвращаться назад и
страховать штрафную площадь, ведь Онана вовсе не спаситель.
Собственно и опорников в МЮ кот наплакал.
Аякс Тен Хага был феноменально успешным клубом.
Но тогда Аякс действовал как одно целое и был плюс-минус сбалансирован.
А МЮ играет глубоко из обороны и даже при этом допускает ударов
как 19 команда лиги. И Де Лигт вовсе не усилит оборону.
из плюсов Де Лигта то, что в отличии от Магуайра, голландец умеет играть под прессингом, тогда при атаке вся линия обороны будет находится в высокой позиции, а там главное уметь пасовать при прессинге и выбирать позицию и гасить контры в зародыше, а не бегать пол поля за соперником.
Возможно. это умение так привлекает боссов МЮ ?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:55
Да блин. МЮ не сдаётся. Явно переоценённый защитник, который не показал себя ни в Юве, ни в Баварии.
khf3cmrxej3n
khf3cmrxej3n
сегодня в 13:20
Тут Де Лигт точно будет в шоколаде
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:00
баварцы открыли распродажу.
торговаться не станут, главное, сбыт игроков по хорошей цене.
кроме Де Лигта. новый тренер не против от продаж Киммиха. Горецка, Комана
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:41, ред.
Интересный вариант. ЭТХ продолжает собирать своих бывших игроков. Интересно только, неужели Эрик откажется от Магуаера??!! Если состав МЮ пополнит де Лигт, то скорее всего, основной парой буду он и Мартинес, как было в Аяксе, тогда легендареый Мага будет греть лавку!? Или уйдет в клуб по скромнее, за игровой практикой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:36
Когда то Де Лигт играл хорошо, ок.
Но сейчас он на трансфере и баночник Баварии. Это факт.
Или МЮ за прошлые заслуги покупает игроков? Хотя походу так и есть.
вот Варан и Казимиро купили из Реала за очень большие деньги.
МДЛ тоже из этого же списка.
Получается, трансферная политика клуба не покупать игроков на пике.
А покупать игроков после пика. Это очень глупо.
Да, новый тренер с новыми идеями в Баварии хочет более универсального ЦЗ.
Де Лигт им не подходит. Но кто сказал, что голландец подходит к МЮ?
Тен Хаг?
Странно ведь. что за молодого цз спросят всего то 40-50 млн.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:30
МЮ конечно нужен качественный защитник, но немцы умеют вести торги.
Гость
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