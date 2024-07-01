«Манчестер Юнайтед» предложил де Лигту контракт на 5 лет

«Манчестер Юнайтед» предложил 5-летний контракт защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту. Сейчас идут переговоры с представителями футболиста.
Английский клуб обсуждает с «Баварией» возможную сумму трансфера.
«Манчестер Юнайтед» предложил 5-летний контракт защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту. Сейчас идут переговоры с представителями футболиста.
Английский клуб обсуждает с «Баварией» возможную сумму трансфера.
Но сейчас он на трансфере и баночник Баварии. Это факт.
Или МЮ за прошлые заслуги покупает игроков? Хотя походу так и есть.
вот Варан и Казимиро купили из Реала за очень большие деньги.
МДЛ тоже из этого же списка.
Получается, трансферная политика клуба не покупать игроков на пике.
А покупать игроков после пика. Это очень глупо.
Да, новый тренер с новыми идеями в Баварии хочет более универсального ЦЗ.
Де Лигт им не подходит. Но кто сказал, что голландец подходит к МЮ?
Тен Хаг?
Странно ведь. что за молодого цз спросят всего то 40-50 млн.
Но сейчас он на трансфере и баночник Баварии. Это факт.
Или МЮ за прошлые заслуги покупает игроков? Хотя походу так и есть.
вот Варан и Казимиро купили из Реала за очень большие деньги.
МДЛ тоже из этого же списка.
Получается, трансферная политика клуба не покупать игроков на пике.
А покупать игроков после пика. Это очень глупо.
Да, новый тренер с новыми идеями в Баварии хочет более универсального ЦЗ.
Де Лигт им не подходит. Но кто сказал, что голландец подходит к МЮ?
Тен Хаг?
Странно ведь. что за молодого цз спросят всего то 40-50 млн.
А Де Лигт и есть нидерландская копия Магуайра.
да, у него сильный характер, и в принципе МДЛ неплохой игрок.
но достаточно медленный, как и Магуайр. Плюс травмы.
Его минусы придется скрываться большим объемом работы опорников
которые должны будут быстро возвращаться назад и
страховать штрафную площадь, ведь Онана вовсе не спаситель.
Собственно и опорников в МЮ кот наплакал.
Аякс Тен Хага был феноменально успешным клубом.
Но тогда Аякс действовал как одно целое и был плюс-минус сбалансирован.
А МЮ играет глубоко из обороны и даже при этом допускает ударов
как 19 команда лиги. И Де Лигт вовсе не усилит оборону.
из плюсов Де Лигта то, что в отличии от Магуайра, голландец умеет играть под прессингом, тогда при атаке вся линия обороны будет находится в высокой позиции, а там главное уметь пасовать при прессинге и выбирать позицию и гасить контры в зародыше, а не бегать пол поля за соперником.
Возможно. это умение так привлекает боссов МЮ ?
А Де Лигт и есть нидерландская копия Магуайра.
да, у него сильный характер, и в принципе МДЛ неплохой игрок.
но достаточно медленный, как и Магуайр. Плюс травмы.
Его минусы придется скрываться большим объемом работы опорников
которые должны будут быстро возвращаться назад и
страховать штрафную площадь, ведь Онана вовсе не спаситель.
Собственно и опорников в МЮ кот наплакал.
Аякс Тен Хага был феноменально успешным клубом.
Но тогда Аякс действовал как одно целое и был плюс-минус сбалансирован.
А МЮ играет глубоко из обороны и даже при этом допускает ударов
как 19 команда лиги. И Де Лигт вовсе не усилит оборону.
из плюсов Де Лигта то, что в отличии от Магуайра, голландец умеет играть под прессингом, тогда при атаке вся линия обороны будет находится в высокой позиции, а там главное уметь пасовать при прессинге и выбирать позицию и гасить контры в зародыше, а не бегать пол поля за соперником.
Возможно. это умение так привлекает боссов МЮ ?