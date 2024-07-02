«Енисей» продлил аренду сына Тихонова

«Енисей» объявил о продлении арендного соглашения с полузащитником Денисом Тихоновым до конца следующего сезона.
Игрок выступает за команду с зимы на правах аренды из «Родины». Футболист является сыном главного тренера красноярцев Андрея Тихонова.
«Енисей» объявил о продлении арендного соглашения с полузащитником Денисом Тихоновым до конца следующего сезона.
Игрок выступает за команду с зимы на правах аренды из «Родины». Футболист является сыном главного тренера красноярцев Андрея Тихонова.
Конечно папа, ну кто его не знает.
Конечно папа, ну кто его не знает.