Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Енисей» продлил аренду сына Тихонова

сегодня, 11:59

«Енисей» объявил о продлении арендного соглашения с полузащитником Денисом Тихоновым до конца следующего сезона.

Игрок выступает за команду с зимы на правах аренды из «Родины». Футболист является сыном главного тренера красноярцев Андрея Тихонова.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Брест» хочет взять в аренду футболиста «Зенита»
28 июня
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» арендовало хавбека «Сочи»
27 июня
Официально«Оренбург» на год арендовал Прохина у «Ростова»
27 июня
ОфициальноВратарь «Рубина» продолжит карьеру в «Нефтехимике»
26 июня
Официально«Шинник» арендовал вратаря «Локомотива»
26 июня
«Оренбург» снова арендует Прохина
26 июня
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:24
А кто тренерует Енисей?
Конечно папа, ну кто его не знает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:54
Почему именно "сына Тихонова"? Самостоятельная футбольная личность. Пускай и не такая известная как его отец.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:07
Ну и ладненько. Значит он нужен в команде.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 