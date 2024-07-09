Стал известен окончательный состав сборной Франции на Олимпиаду-2024

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри обнародовал список игроков, вошедших в окончательную заявку на Олимпийские игры в Париже.
Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Ресте («Тулуза»).
Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Брэдли Локо («Брест»), Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»), Сунгуту Магасса («Монако»), Килианн Сильдиллия («Фрайбург»), Адриэн Трюффе («Ренн»).
Полузащитники: Манье Аклиуше («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Куадио Коне («Боруссия», Менхенгладбах), Энцо Мийо («Штутгарт»).
Нападающие: Райан Шерки, Александр Ляказетт (оба — «Лион»), Арно Муинга («Ренн»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Майкл Олисе («Бавария»).