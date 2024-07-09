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Стал известен окончательный состав сборной Франции на Олимпиаду-2024

сегодня, 10:57

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри обнародовал список игроков, вошедших в окончательную заявку на Олимпийские игры в Париже.

Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Ресте («Тулуза»).

Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Брэдли Локо («Брест»), Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»), Сунгуту Магасса («Монако»), Килианн Сильдиллия («Фрайбург»), Адриэн Трюффе («Ренн»).

Полузащитники: Манье Аклиуше («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Куадио Коне («Боруссия», Менхенгладбах), Энцо Мийо («Штутгарт»).

Нападающие: Райан Шерки, Александр Ляказетт (оба — «Лион»), Арно Муинга («Ренн»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Майкл Олисе («Бавария»).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:49
Состав очень приличный. Должны забирать домашнюю Олимпиаду.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:32
Боевитый состав у французов, могуи и выиграть домашнюю олимпиаду
Sкрудж
Sкрудж ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 12:28
Да я думаю там Перес был категорически против. А Мбаппе , который будет получать нехилый подписной бонус , не смог возразить. Я думаю если бы остался в ПСЖ , то играл на Олимпиаде.
qf2e6cp39b7x
qf2e6cp39b7x
сегодня в 11:36
На Олимпиаде у них будет больше шансов
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:25
А Мбаппешку пошто не взяли?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:19
))) Тут все ясно. Уж кто кто.., но Франция точно клала свой прибор на Олимпиаду.
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p2q23rhf428q
сегодня в 11:05
Список выглядит впечатляюще! Французы собрали сильную команду, способную побороться за золотые медали.
Shupshup
Shupshup
сегодня в 11:01
Ого Олисе
Гость
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