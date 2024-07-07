У «Зенита» четыре вратаря и три состава. Семак устроил гонку на выживание

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07 июля 2024, 21:50

У чемпионов двадцать кандидатов на скамейку.

У петербуржцев четыре голкипера

Было пять человек с Гойло, но ни одного основного на данный момент. Одоевский и Гойло вернулись из аренд. Михаил Кержаков не завершил карьеру. Адамов получил конкурента, Латышонок выбрал «Зенит». У Семака неделю назад было пять голкиперов, но Гойло отправили на сборы с «Динамо» из Махачкалы. Одоевскому 21 год, Адамову и Латышонку по 26. Разумеется, если отталкиваться от сейвов Евгения в Калининграде, то именно новичок будет первым номером «Зенита». Но кто сказал, что воспитанник «Краснодара» справится с давлением?

Адамов, ещё один выпускник академии Галицкого, не убедил настолько, чтобы летом не подписали ещё одного вратаря в коллекцию. Ситуация ненормальная. Даже два равноценных вратаря — всегда плохое решение и перебор. Один должен принимать статус запасного, иначе будут конфликты, как в будущем между Доннаруммой и Сафоновым в ПСЖ . «Зенит» играет с огнем. Надо отдать ещё одного голкипера в аренду, причем срочно. Нельзя входить в сезон без четкого первого номера. Оборона ведь тоже с новичками. Нужно быстро сыграться, ведь стартовый календарь у «Зенита» весьма коварный.

В линии обороны один основной

У «Зенита» один защитник, чье место в основе не вызывает вопросов – Дуглас Сантос. Но бразилец получил нового конкурента на левом фланге в лице Горшкова из «Крыльев Советов». Петербуржцы хотят быть королями лиги. Но защита «Зенита» в прошлом сезоне вызывала вопросы. Поэтому прыгали между схемами, играли в три центральных защитника. Набрали народу для разных вариантов. Например, подписание свободного художника Глушенкова заставило Семака запросить трансфер физически крепкого молодого латераля Волкова. Сергей бегал на правом фланге «Краснодара», где не отличался расторопностью, зато не жаловался на выносливость в лучших матчах.

А ведь в заявке «Зенита» есть также Караваев и Фернандес. Не шутим, когда пишем, что три состава. Серб Эракович, бразильцы Нино и Родригао, россиянин Чистяков и казах Алип присутствуют в заявке на официальном сайте клуба. Хватает людей для формирования трех разных четверок защиты. Особенно если вспомнить об универсальности Сантоса, а также об умении Волкова и Караваева при необходимости сменить фланг. Если в центре обороны будет тройка, то можно даже Сантоса перевести в штрафную площадь, а Горшкова или Артура – были такие эксперименты весной, поставить на позицию левого латераля. Но эксперименты опасны.

Глушенков должен связать линии

Появление Максима – главный тактический вызов для тренера Семака. Нападающий «Локомотива» получал много свободы в атаке московского клуба. В первых пробах пера в Санкт-Петербурге у него тоже привычная роль между линиями. Глушенкову позволяют то, что не сразу разрешили Венделу и Клаудиньо. Попытка запутать соперников «Зенита». Семак признал, что его старые методы не работают. Не помог Барриос вне опорной зоны и Вендел как глубинный диспетчер. Появление Глушенкова это не только возможность играть «3-5-2» с Максимом и центральным нападающим в атаке. Также новичок может работать между линиями, будучи правым инсайдом в схеме «4-3-3». Но не уехали бразильцы, остается в заявке Коваленко.

Продлили контракт с Ерохиным, высокий опытный атакующий хавбек умеет изменить игру «Зенита» после выхода на замену. Но конкуренция высокая, у Александра может стать меньше игрового времени. Особенно с учетом того, что есть Бакаев, Ахметов и Мостовой. Также нашли в центр поля серба Ивана Илича за огромные деньги. Учитывая количество новичков и ветеранов, Семаку давно пора задуматься о формировании списка на выход. Коваленко и Мантуан могут уйти в аренду. Про Артура, Педро и Изидора не забываем, им тоже нужно найти игровую практику. При таком количестве амбициозных людей с характером, часть из которых из Бразилии, где у игроков мотивация скачет, как синусоида, тренеру тяжело не стать врагом для резервистов. Ахметов ушел из «Краснодара» в «Зенит» не ради тридцатого места в очереди на поле.

Приглашают Кордобу и Соболева

У Семака три состава, но мало кому из футболистов по-настоящему он доверяет. Поэтому ведутся переговоры с Кордобой и Соболевым. Даже Кассьерра не гарантировал себе место в основе. Но такие фокусы больше похожи на желание ослабить «Краснодар» и «Спартак», нежели на попытку усилить «Зенит». Пока не ушел Иван Сергеев. Выкупили у «Локомотива» контракт француза Изидора. Остается в заявке Кассьерра, который не играет на Кубке Америки и забивал в ворота «Сочи» в спарринге. В центре атаки у Семака максимум две позиции, и обе заняты. Вряд ли можно играть с Мостовым, Глушенковым, Кассьеррой и Кордобой одновременно.

Поэтому вызывает вопросы желание «Зенита» сначала нахватать людей на три состава, а потом в августе панически искать футболистам новые клубы. На официальном сайте чемпионов РПЛ в первом составе значится тридцать человек, но будут новички. У «Зенита» странная трансферная кампания, ведь включает правильные ходы, вроде подписания молодых россиян. И одновременно селекция шиворот-навыворот. Агенты игроков заявляют, что все остаются. Тогда наберут 35 человек. Перебор, сразу появится много недовольных футболистов и начнутся внутренние конфликты. Даже появление Кордобы в заявке с Кассьеррой может стать проблемой. Джон часто промахивался в РПЛ , а «спартаковский» Соболев собирал серии без голов.

У скаутов «Зенита» странный вкус. Состав собрали без любви к игрокам. Ставят на интересных футболистов, но заявка получилась пестрой, люди под разные схемы и подходы. Гармоничную палитру можно создать только серией продаж. Но о расставаниях не говорят, сначала устроят игры на выживание. «Зенит» получит нового голкипера Латышонка, латералей Волкова и Горшкова, ждут хавбека Илича и ставят в основу свободного художника Глушенкова. Также убеждают дорогого центрального форварда. После нервной концовки сезона испугались и решили набрать две основы на всякий случай.