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У «Зенита» четыре вратаря и три состава. Семак устроил гонку на выживание

07 июля 2024, 21:50
«Зенит»

У чемпионов двадцать кандидатов на скамейку.

У петербуржцев четыре голкипера

Было пять человек с Гойло, но ни одного основного на данный момент. Одоевский и Гойло вернулись из аренд. Михаил Кержаков не завершил карьеру. Адамов получил конкурента, Латышонок выбрал «Зенит». У Семака неделю назад было пять голкиперов, но Гойло отправили на сборы с «Динамо» из Махачкалы. Одоевскому 21 год, Адамову и Латышонку по 26. Разумеется, если отталкиваться от сейвов Евгения в Калининграде, то именно новичок будет первым номером «Зенита». Но кто сказал, что воспитанник «Краснодара» справится с давлением?

Адамов, ещё один выпускник академии Галицкого, не убедил настолько, чтобы летом не подписали ещё одного вратаря в коллекцию. Ситуация ненормальная. Даже два равноценных вратаря — всегда плохое решение и перебор. Один должен принимать статус запасного, иначе будут конфликты, как в будущем между Доннаруммой и Сафоновым в ПСЖ. «Зенит» играет с огнем. Надо отдать ещё одного голкипера в аренду, причем срочно. Нельзя входить в сезон без четкого первого номера. Оборона ведь тоже с новичками. Нужно быстро сыграться, ведь стартовый календарь у «Зенита» весьма коварный.

В линии обороны один основной

У «Зенита» один защитник, чье место в основе не вызывает вопросов – Дуглас Сантос. Но бразилец получил нового конкурента на левом фланге в лице Горшкова из «Крыльев Советов». Петербуржцы хотят быть королями лиги. Но защита «Зенита» в прошлом сезоне вызывала вопросы. Поэтому прыгали между схемами, играли в три центральных защитника. Набрали народу для разных вариантов. Например, подписание свободного художника Глушенкова заставило Семака запросить трансфер физически крепкого молодого латераля Волкова. Сергей бегал на правом фланге «Краснодара», где не отличался расторопностью, зато не жаловался на выносливость в лучших матчах.

А ведь в заявке «Зенита» есть также Караваев и Фернандес. Не шутим, когда пишем, что три состава. Серб Эракович, бразильцы Нино и Родригао, россиянин Чистяков и казах Алип присутствуют в заявке на официальном сайте клуба. Хватает людей для формирования трех разных четверок защиты. Особенно если вспомнить об универсальности Сантоса, а также об умении Волкова и Караваева при необходимости сменить фланг. Если в центре обороны будет тройка, то можно даже Сантоса перевести в штрафную площадь, а Горшкова или Артура – были такие эксперименты весной, поставить на позицию левого латераля. Но эксперименты опасны.

Глушенков должен связать линии

Появление Максима – главный тактический вызов для тренера Семака. Нападающий «Локомотива» получал много свободы в атаке московского клуба. В первых пробах пера в Санкт-Петербурге у него тоже привычная роль между линиями. Глушенкову позволяют то, что не сразу разрешили Венделу и Клаудиньо. Попытка запутать соперников «Зенита». Семак признал, что его старые методы не работают. Не помог Барриос вне опорной зоны и Вендел как глубинный диспетчер. Появление Глушенкова это не только возможность играть «3-5-2» с Максимом и центральным нападающим в атаке. Также новичок может работать между линиями, будучи правым инсайдом в схеме «4-3-3». Но не уехали бразильцы, остается в заявке Коваленко.

Продлили контракт с Ерохиным, высокий опытный атакующий хавбек умеет изменить игру «Зенита» после выхода на замену. Но конкуренция высокая, у Александра может стать меньше игрового времени. Особенно с учетом того, что есть Бакаев, Ахметов и Мостовой. Также нашли в центр поля серба Ивана Илича за огромные деньги. Учитывая количество новичков и ветеранов, Семаку давно пора задуматься о формировании списка на выход. Коваленко и Мантуан могут уйти в аренду. Про Артура, Педро и Изидора не забываем, им тоже нужно найти игровую практику. При таком количестве амбициозных людей с характером, часть из которых из Бразилии, где у игроков мотивация скачет, как синусоида, тренеру тяжело не стать врагом для резервистов. Ахметов ушел из «Краснодара» в «Зенит» не ради тридцатого места в очереди на поле.

Приглашают Кордобу и Соболева

У Семака три состава, но мало кому из футболистов по-настоящему он доверяет. Поэтому ведутся переговоры с Кордобой и Соболевым. Даже Кассьерра не гарантировал себе место в основе. Но такие фокусы больше похожи на желание ослабить «Краснодар» и «Спартак», нежели на попытку усилить «Зенит». Пока не ушел Иван Сергеев. Выкупили у «Локомотива» контракт француза Изидора. Остается в заявке Кассьерра, который не играет на Кубке Америки и забивал в ворота «Сочи» в спарринге. В центре атаки у Семака максимум две позиции, и обе заняты. Вряд ли можно играть с Мостовым, Глушенковым, Кассьеррой и Кордобой одновременно.

Поэтому вызывает вопросы желание «Зенита» сначала нахватать людей на три состава, а потом в августе панически искать футболистам новые клубы. На официальном сайте чемпионов РПЛ в первом составе значится тридцать человек, но будут новички. У «Зенита» странная трансферная кампания, ведь включает правильные ходы, вроде подписания молодых россиян. И одновременно селекция шиворот-навыворот. Агенты игроков заявляют, что все остаются. Тогда наберут 35 человек. Перебор, сразу появится много недовольных футболистов и начнутся внутренние конфликты. Даже появление Кордобы в заявке с Кассьеррой может стать проблемой. Джон часто промахивался в РПЛ, а «спартаковский» Соболев собирал серии без голов.

У скаутов «Зенита» странный вкус. Состав собрали без любви к игрокам. Ставят на интересных футболистов, но заявка получилась пестрой, люди под разные схемы и подходы. Гармоничную палитру можно создать только серией продаж. Но о расставаниях не говорят, сначала устроят игры на выживание. «Зенит» получит нового голкипера Латышонка, латералей Волкова и Горшкова, ждут хавбека Илича и ставят в основу свободного художника Глушенкова. Также убеждают дорогого центрального форварда. После нервной концовки сезона испугались и решили набрать две основы на всякий случай.

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Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980
10 июля в 15:16, ред.
Никто никого мариновать не будет. Те кто не попадет в основную обойму разъедутся по арендам и будут играть.
ЗЫ: К слову, Локо на текущий момент отдал/продал/уволил 16-ть игроков. При этом никого не подписал. И с розыгрыша сниматься не собирается. ) Т.е. даже после такого исхода клуб все еще имеет достаточно исполнителей для заявки. Это сколько было в сумме составов, с учетом ушедших ? ))) Минимум те же три.
ТАТАРИН ЦСКА
ТАТАРИН ЦСКА
08 июля в 22:59
    Palex
    Palex ответ 1580556558 (раскрыть)
    08 июля в 22:53
    Это каких же они таки "звёзд" купили, что ослабили конкурентов? Глушенкова из Локо?
    1580556558
    1580556558 ответ Palex (раскрыть)
    08 июля в 21:55
    Это всё ради того, чтобы ослабить конкурентов.
    valt134
    valt134
    08 июля в 20:12
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ Варвар7 (раскрыть)
      08 июля в 15:24
      это понятно и мне всё равно просто делают что хотят им можно кто платит тот и девушку танцует
      Варвар7
      Варвар7 ответ Garrincha58 (раскрыть)
      08 июля в 15:21
      Слышал, что много споров по этой дате , но столетие " официально " назначено, из этого и исхожу...
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      08 июля в 15:18
      аренды никогда не выгодны потому что те зарплаты что они получают в Зените арендаторы не могут платить значит им будут платить кому они принадлежат и ещё Зениту с таким кол-вом аренд пришлось открыть новую должность ответственного за игроками в аренде это Зырянов вот до чего дошло у ненасытного Семака ему подавай и подавай всё новых и новых, а игры всё нет и никогда не будет потому что он не тренер он только говорить может хорошо, а дела своего не знает это русский Саутгейт
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ Варвар7 (раскрыть)
      08 июля в 15:12
      Юбилей должен был быть 2023 году не понятно почему его приурочили к 25 году спросите почему тогда посмотрите документальный фильм "Динамо Ленинград", но хозяин барин ему видней
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      08 июля в 10:00
      Никаких проблем. Основной состав и запасные на сезон в головах тренеров уже практически сформированы. Остальные тоже должны быть на виду перед началом сезона, чтобы выгодно раздать в аренды.
      atnasss6ac64
      atnasss6ac64
      08 июля в 08:31
      Как бы не начались трения между латинос и российскими футболистами... Попробуйте только посадить на лавку бразильский карнавал и начнется... Вот что делают шальные деньги(народные деньги)
      112910415
      112910415
      08 июля в 05:29
      говорят, количество всегда переходит в качество ...
      или не всегда ?!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      07 июля в 23:00
      у Зенита есть Газпром, Семак, 4 вратаря и три состава.
      на самом деле, у Зенита один состав и 4 человека на замене.
      остальные игроки уровня черт пойми какого.
      надеюсь, что Семак остальных на лавке друг друга не запрессингует.
      Palex
      Palex
      07 июля в 22:41
      Глазам своим не верю, читая это бред. Зачем, зачем все эти фтболисты и ради чего? Ради очередного чемпионства- смешно, ради Кубка- ещё смешнее. Ведь закончится все это тем же, чем и всегда. Все парни с российскими паспортами рабегуться по арендам, а на поле будут солировать , девять иностранцев.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
      07 июля в 22:22
      А я отвечу проще. Деньги есть - ума не надо! Никто это изречение не опроверг. Доказательство налицо!
      Варвар7
      Варвар7
      07 июля в 22:00
      У Зенита столетний юбилей "на носу" и этим всё сказано...)
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