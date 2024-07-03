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Пять игроков сборной Англии могут пропустить полуфинал Евро-2024

вчера, 21:39
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария06.07.2024 в 19:00 Не начался

Пятеро футболистов сборной Англии могут пропустить полуфинал Евро-2024, в случае победы над Швейцарией.

Дело в том, что в матче со Словакией полузащитники Джуд Беллингем и Кобби Майну, а также защитник Марк Гуэхи получили жёлтые карточки. Также по «горчичнику» за турнир есть у Фила Фодена, Кирана Триппьера и Конора Галлахера.

Гуэхи уже пропустит матч 1/4 из-за двух карточек. Остальные футболисты также могут получить по одноматчевой дисквалификации, в случае получения ещё одной жёлтой.

При выходе в полуфинал количество карточек обнулится.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 23:10
Что гадать... никто не знает, как игра сложится, будут осторожнее...
pzsv2cuk2fkq
pzsv2cuk2fkq
вчера в 22:01
Надеюсь до полуфинала они не дотянут
Гость
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