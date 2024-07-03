Пять игроков сборной Англии могут пропустить полуфинал Евро-2024

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вчера, 21:39

Пятеро футболистов сборной Англии могут пропустить полуфинал Евро-2024, в случае победы над Швейцарией.

Дело в том, что в матче со Словакией полузащитники и , а также защитник получили жёлтые карточки. Также по «горчичнику» за турнир есть у , и .

Гуэхи уже пропустит матч 1/4 из-за двух карточек. Остальные футболисты также могут получить по одноматчевой дисквалификации, в случае получения ещё одной жёлтой.

При выходе в полуфинал количество карточек обнулится.