Пять игроков сборной Англии могут пропустить полуфинал Евро-2024

Пятеро футболистов сборной Англии могут пропустить полуфинал Евро-2024, в случае победы над Швейцарией.
Дело в том, что в матче со Словакией полузащитники Джуд Беллингем и Кобби Майну, а также защитник Марк Гуэхи получили жёлтые карточки. Также по «горчичнику» за турнир есть у Фила Фодена, Кирана Триппьера и Конора Галлахера.
Гуэхи уже пропустит матч 1/4 из-за двух карточек. Остальные футболисты также могут получить по одноматчевой дисквалификации, в случае получения ещё одной жёлтой.
При выходе в полуфинал количество карточек обнулится.