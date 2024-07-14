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Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:24

Нападающий Джошуа Зиркзее перешёл из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед».

Соглашение игрока с его новым клубом рассчитано до 2029 года и предусматривает опцию продления еще на 1 сезон.

МЮ в течение трех лет выплатит за футболиста 42,5 млн евро.

Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
посмотрим, что из этого получится.
смущает, что Юнайтед покупают или голландцев, или из голландии.
хотя были и удачные сделки.
Стам. Ван Нистелрой, Ван Перси, Ван дер Сар
hetprqzr6dm4
hetprqzr6dm4
вчера в 18:58
Переход нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед» стал интересным событием в мире футбола. Этот переход показывает амбиции и стратегию развития клуба, а также свидетельствует о таланте и потенциале самого игрока.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:48
Лично я, хотел бы видеть этого игрока у нас в Арсенале, но увы, у Артеты другие планы.
Зиркзее талантливый и разнопрофильный молодой игрок, который шикарно раскрылся у Мотты в Болоньи и вполне возможно продолжит развитие у ЭТХ. Удачи молодому игроку!
Гость
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