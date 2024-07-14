Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Джошуа Зиркзее перешёл из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед».
Соглашение игрока с его новым клубом рассчитано до 2029 года и предусматривает опцию продления еще на 1 сезон.
МЮ в течение трех лет выплатит за футболиста 42,5 млн евро.
Нападающий Джошуа Зиркзее перешёл из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед».
Соглашение игрока с его новым клубом рассчитано до 2029 года и предусматривает опцию продления еще на 1 сезон.
МЮ в течение трех лет выплатит за футболиста 42,5 млн евро.
смущает, что Юнайтед покупают или голландцев, или из голландии.
хотя были и удачные сделки.
Стам. Ван Нистелрой, Ван Перси, Ван дер Сар
смущает, что Юнайтед покупают или голландцев, или из голландии.
хотя были и удачные сделки.
Стам. Ван Нистелрой, Ван Перси, Ван дер Сар
Зиркзее талантливый и разнопрофильный молодой игрок, который шикарно раскрылся у Мотты в Болоньи и вполне возможно продолжит развитие у ЭТХ. Удачи молодому игроку!
Зиркзее талантливый и разнопрофильный молодой игрок, который шикарно раскрылся у Мотты в Болоньи и вполне возможно продолжит развитие у ЭТХ. Удачи молодому игроку!