Клуб из четвёртой английской лиги подписал 15 игроков одновременно

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сегодня, 13:11

Клуб «Моркамб», который выступает в четвёртой по силе лиге Англии, подписал 15 футболистов одновременно. Болельщики окрестили этот шаг «стилем Football Manager».

Ранее на «Моркамб» был наложен запрет на трансферы на три трансферных окна и штраф в размере 5 131,82 фунта стерлингов за невыполнение платежных обязательств. В апреле клуб был лишен трех очков за нарушение соглашения о выплате зарплат игрокам.

Теперь «Моркамб» выиграл апелляцию против запрета на подписание игроков. Комиссия приостановила действие трансферного бана на два года и сократила его до одного трансферного окна.