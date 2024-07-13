Клуб из четвёртой английской лиги подписал 15 игроков одновременно

Клуб «Моркамб», который выступает в четвёртой по силе лиге Англии, подписал 15 футболистов одновременно. Болельщики окрестили этот шаг «стилем Football Manager».
Ранее на «Моркамб» был наложен запрет на трансферы на три трансферных окна и штраф в размере 5 131,82 фунта стерлингов за невыполнение платежных обязательств. В апреле клуб был лишен трех очков за нарушение соглашения о выплате зарплат игрокам.
Теперь «Моркамб» выиграл апелляцию против запрета на подписание игроков. Комиссия приостановила действие трансферного бана на два года и сократила его до одного трансферного окна.
не позавидую фанатам Моркамба
не позавидую фанатам Моркамба