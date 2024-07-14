Из первого Рима во второй. Легенда «Лацио» продолжит карьеру в «Бешикташе»

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сегодня, 00:30

Что стоит за переходом Чиро Иммобиле.

В пятницу вечером «Лацио» и «Бешикташ» согласовали переход 34-летнего нападающего Чиро Иммобиле. Многолетний лидер римлян попрощался с болельщиками. Точнее не попрощался, а сказал «до свидания». Видимо, Чиро рассчитывает вернуться в клуб, ставший ему родным.

Время сменить обстановку

Что же побудило футболиста сменить Рим на Стамбул? Прошлый сезон Иммобиле явно не задался. В 31 матче 7 голов. Впервые за время выступлений за «Лацио» Чиро не дотянул до отметки в 10 мячей. Кроме того, ветеран потерял место в сборной Италии. Быть может, чемпиона Европы 2020 не хватило на провальном для итальянцев турнире в 2024 году. Хотя, отказ Лучано Спаллетти от услуг ветерана вопросов не вызвал.

В чём причина спада в карьере одного из сильнейших итальянских нападающих? Возраст? Вряд ли. Не мог Чиро так резко состариться. Скорее, виной всему травма. В апреле 2023-го лидер «лациале» попал в аварию. Сломал несколько рёбер, да и с позвоночником возникли проблемы. Футболисту пришлось носить специальный корсет.

Сезон не получился не только у Иммобиле, но и у «Лацио». Команда опустилась со второго места на седьмое. В марте покинул свой пост главный тренер Маурицио Сарри. Римляне завершали сезон с Игором Тудором. Летом в команду пришёл новый тренер Марко Барони из «Вероны». Возможно, ветеран просто не вписывался в игровые схемы нового наставника, а может Чиро просто не захотел играть в период перемен. И не исключено, что предложение турецкого клуба было таким, что сложно сказать «нет». Да и 4 миллиона евро, уплаченные «Бешикташем», лишними для «Лацио» точно не будут.

Чиро Иммобиле так мощно играл за «Лацио», что его трудно представить в форме какого-то иного клуба. А болельщики «небесно-голубых» его боготворили, как когда-то Джузеппе Синьори и Паоло Ди Канио. И как-то забывается, что Чиро провёл в Риме восемь лет из семнадцати. И что он играл за «Ювентус» и уезжал за границу.

Долгая дорога в «Лацио»

Иммобиле — воспитанник «Ювентуса», и в родном клубе он превосходно выступал за Примаверу — молодёжную команду. А в главном составе ему попросту не дали шанса проявить себя. Выпустили три раза и всё. Зато по арендам прилично погоняли. В «Пескаре» Иммобиле смотрелся очень прилично, наколотил 28 мячей и помог «дельфинам» подняться в Серию А. Однако у «Пескары» не нашлось денег выкупить 22-летнего в ту пору форварда. Потом Чиро ушёл по какой-то сложной схеме из «Ювентуса» в «Торино» транзитом через «Дженоа».

Казалось, что Иммобиле нашёл свою команду. В «Торино» Чиро показал завидную результативность. С 22 голами стал лучшим бомбардиром Серии А. Иммобиле собирался и дальше играть за «гранатовых», но у клуба были трудности. «Торино» и «Ювентус» провернули совместную сделку — продали нападающего в дортмундскую «Боруссию», а вырученные 18 миллионов разделили пополам.

В Дортмунде Иммобиле затосковал и скис. Куда-то пропала прежняя результативность. Итальянец забивал крайне редко, поэтому потерял место в основе. Через год «Боруссия» отдала футболиста в «Севилью». Там тоже ничего хорошего у Чиро не получилось. В итоге футболист вернулся в «Торино». В этой аренде он пришёл в тонус. Но очень не вовремя получил травму. Да и прежнего желания играть за туринцев не было после того, как они продали Чиро в «Боруссию». И тут на горизонте появился «Лацио», после перехода в который Иммобиле смог реализовать свой мощный потенциал.

В составе «Лацио» Иммобиле взял Кубок и два Суперкубка Италии. Трижды становился лучшим бомбардиром Серии А, а в сезоне 2019/20 он с 36 голами выиграл «Золотую бутсу». В сборной Италии Чиро особой результативностью не выделялся: 17 голов в 57 матчах. Но лишним точно не был. А в отборочном турнире Евро-2020 он забил больше всех и помог итальянцам выйти в финальную часть победного для них турнира.

Кавалер ордена за заслуги

В финале Евро-2020 Иммобиле провёл на поле 55 минут из 120, и в пробитии послематчевых пенальти участия не принимал. Но свой вклад в победу сборной Италии он внёс — два гола в шести матчах. Пострадали от его ударов турки и швейцарцы. За что был удостоен правительственной награды — ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».

В составе «Лацио» Чиро Иммобиле забил 207 мячей, больше чем кто-либо из надевавших голубую футболку римского клуба. Вошёл в историю. Но всем историям рано или поздно приходит конец. Вот и Чиро накануне сменил команду.

Зачем «Бешикташу» нужен возрастной футболист, проведший неудачный сезон? В Турции не принято смотреть в паспорт игрокам. Многие из тех, кто приехал вроде бы доигрывать, вдруг переживают в Суперлиге вторую молодость. Новый тренер «чёрных орлов» Джованни ван Бронкхорст умеет находить ключи к самым разным футболистам, в том числе и к стареющим звёздам. Кроме того, появление в команде пусть и бывшего чемпиона Европы привлечёт и зрителей на трибуны, и футболки с фамилией итальянца на спине будут пользоваться хорошим спросом.

А зачем Иммобиле переход в «Бешикташ»? Как минимум, две версии. С одной стороны, в Турции легионерам платят неплохие деньги. И за пару сезонов можно хорошо заработать. Тем более, что Чиро уже 34 года, и футбольная пенсия уже не за горами. Но и есть и иной вариант. В Турции Иммобиле сможет перезапустить свою карьеру, в которой наступил заметный спад. Ведь итальянцу всего лишь 34. Иные в более солидном возрасте на поле выходят. Поэтому, можно предположить, что скоро увидим нового Чиро, агрессивного и результативного. Ещё в сборной вспомнят. Хотя опыт выступления за пределами Италии у него отрицательный.