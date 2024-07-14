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Клуб «Торпедо» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

вчера, 20:41
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Команда «Торпедо» одержала победу в матче Первой лиги с коллективом «СКА-Хабаровск» (4:0).

Руслан Червяков открыл счет на 21-й минуте, Марио Чурич удвоил преимущество команды на 49-й. На 82-й отличился Игорь Горбунов, а на 85-й отметился Виталий Шитов.

В другой встрече «Урал» обыграл «Сочи».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
Кононов хорошо подготовил Торпедо к матчу с армейцами.
надеюсь, что Селюк отстанет от автозаводцев со своими интригами.
Торпедо вернется в РПЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:28
Неплохо Торпедо разабралось с хабаровчанами -это точно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:27
Лучшая лига мира стартанула...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:57
Ударно начали чёрно-белые с разгрома
Capral
Capral
вчера в 20:56
Очень рад победе Торпедо!!! Приятно видеть, такой приличный счет на табло!!! А еще, хочу отметить, что Торпедо, наконец-то, вернулось к своей традиционной эмблеме, с которой в 1976 осенью- команда стала чемпионом страны!!!!!!!

Если непосредственно по игре, то такая игра меня не убедила, несмотря на разгромный счет. Сегодняшняя игра, мне напомнила сезон 1979, когда команду возглавил В.Сальков- силовой тренер, не понимающий красоты в футболе... И это, тем более удивительно, что сейчас, командой руководит человек, как раз и делающий акцент на комбинационном футболе, но почему-то, красоты футбольной, пока не видно в игре команды...

Ладно, возможно- это только начало сезона, вероятно еще многое будет меняться в игре Торпедо, подождем... Порадовали болельщики команды- преданные, любящие и сохранившие любовь к родной команде!!! А пока, желаю автозаводцам- поскорее вернуться в класс сильнейших, и остаться в нём- НАВСЕГДА!!!!!!! С победой- Торпедо!!!!!!!
5w6t8cfwtny3
5w6t8cfwtny3
вчера в 20:47
Чему тут удивляться, футбол на Дальнем Востоке убит.
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