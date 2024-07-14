Клуб «Торпедо» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Команда «Торпедо» одержала победу в матче Первой лиги с коллективом «СКА-Хабаровск» (4:0).
Руслан Червяков открыл счет на 21-й минуте, Марио Чурич удвоил преимущество команды на 49-й. На 82-й отличился Игорь Горбунов, а на 85-й отметился Виталий Шитов.
В другой встрече «Урал» обыграл «Сочи».
надеюсь, что Селюк отстанет от автозаводцев со своими интригами.
Торпедо вернется в РПЛ.
надеюсь, что Селюк отстанет от автозаводцев со своими интригами.
Торпедо вернется в РПЛ.
Если непосредственно по игре, то такая игра меня не убедила, несмотря на разгромный счет. Сегодняшняя игра, мне напомнила сезон 1979, когда команду возглавил В.Сальков- силовой тренер, не понимающий красоты в футболе... И это, тем более удивительно, что сейчас, командой руководит человек, как раз и делающий акцент на комбинационном футболе, но почему-то, красоты футбольной, пока не видно в игре команды...
Ладно, возможно- это только начало сезона, вероятно еще многое будет меняться в игре Торпедо, подождем... Порадовали болельщики команды- преданные, любящие и сохранившие любовь к родной команде!!! А пока, желаю автозаводцам- поскорее вернуться в класс сильнейших, и остаться в нём- НАВСЕГДА!!!!!!! С победой- Торпедо!!!!!!!
Если непосредственно по игре, то такая игра меня не убедила, несмотря на разгромный счет. Сегодняшняя игра, мне напомнила сезон 1979, когда команду возглавил В.Сальков- силовой тренер, не понимающий красоты в футболе... И это, тем более удивительно, что сейчас, командой руководит человек, как раз и делающий акцент на комбинационном футболе, но почему-то, красоты футбольной, пока не видно в игре команды...
Ладно, возможно- это только начало сезона, вероятно еще многое будет меняться в игре Торпедо, подождем... Порадовали болельщики команды- преданные, любящие и сохранившие любовь к родной команде!!! А пока, желаю автозаводцам- поскорее вернуться в класс сильнейших, и остаться в нём- НАВСЕГДА!!!!!!! С победой- Торпедо!!!!!!!