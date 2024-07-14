Клуб «Торпедо» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

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вчера, 20:41

Команда «Торпедо» одержала победу в матче Первой лиги с коллективом « СКА -Хабаровск» (4:0).

Руслан Червяков открыл счет на 21-й минуте, Марио Чурич удвоил преимущество команды на 49-й. На 82-й отличился Игорь Горбунов, а на 85-й отметился Виталий Шитов.

В другой встрече «Урал» обыграл «Сочи».