Уругвай по пенальти обыграл Канаду и занял 3-е место на Кубке Америки

1720934131

вчера, 08:15

Сборная Канады уступила команде Уругвая в матче за 3-е место Кубка Америки-2024 (2:2, 3:4 по пенальти).

На 8-й минуте Родриго Бентанкур вывел южноамериканцев вперёд. На 22-й Исмаэль Коне сравнял счёт. На 80-й канадцы повели после гола Джонатана Дэвида. Восстановил равенство Луис Суарес на 90+2-й. В серии одиннадцатиметровых свои попытки не смогли реализовать Коне и Альфонсо Дэвис.