Уругвай по пенальти обыграл Канаду и занял 3-е место на Кубке Америки

Сборная Канады уступила команде Уругвая в матче за 3-е место Кубка Америки-2024 (2:2, 3:4 по пенальти).
На 8-й минуте Родриго Бентанкур вывел южноамериканцев вперёд. На 22-й Исмаэль Коне сравнял счёт. На 80-й канадцы повели после гола Джонатана Дэвида. Восстановил равенство Луис Суарес на 90+2-й. В серии одиннадцатиметровых свои попытки не смогли реализовать Коне и Альфонсо Дэвис.
"Мы боролись за футболку нашей страны"..
На самом же деле только он, по большому счёту, за неё и боролся.
Вышел на целый тайм, забил в компенсированное время, забил
в серии пенальти.
Благодаря ему Уругвай и победил, а ведь на волоске висел,
к 93 минуте летел и едва не разменял свою репутацию, кленовым
просто не хватило опыта правильно подсушить игру после своего
второго голешника.
Хотя воевали они от души, для них статус третьей команды
Нового Света был бы весьма приятен, это ведь не абстрактный
полуфиналист, а реально завоёванная третья позиция..)
Ну ничего, через 2 года будет мундиаль, где Канада одна из
хозяек, то есть в отборе не нуждается и у неё будет ещё случай
проявить себя..
"Мы боролись за футболку нашей страны"..
На самом же деле только он, по большому счёту, за неё и боролся.
Вышел на целый тайм, забил в компенсированное время, забил
в серии пенальти.
Благодаря ему Уругвай и победил, а ведь на волоске висел,
к 93 минуте летел и едва не разменял свою репутацию, кленовым
просто не хватило опыта правильно подсушить игру после своего
второго голешника.
Хотя воевали они от души, для них статус третьей команды
Нового Света был бы весьма приятен, это ведь не абстрактный
полуфиналист, а реально завоёванная третья позиция..)
Ну ничего, через 2 года будет мундиаль, где Канада одна из
хозяек, то есть в отборе не нуждается и у неё будет ещё случай
проявить себя..
Канада здорово себя показала. 4-е место очень хороший результат. Турнир хоть и Кубок ЮА называется, но в этом розыгрыше были страны из Северной Америки. Так что быть 4-й командой среди всех сборных Америки это достижение.
Канада здорово себя показала. 4-е место очень хороший результат. Турнир хоть и Кубок ЮА называется, но в этом розыгрыше были страны из Северной Америки. Так что быть 4-й командой среди всех сборных Америки это достижение.