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Уругвай по пенальти обыграл Канаду и занял 3-е место на Кубке Америки

вчера, 08:15
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада2 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайЗакончился после серии пенальти

Сборная Канады уступила команде Уругвая в матче за 3-е место Кубка Америки-2024 (2:2, 3:4 по пенальти).

На 8-й минуте Родриго Бентанкур вывел южноамериканцев вперёд. На 22-й Исмаэль Коне сравнял счёт. На 80-й канадцы повели после гола Джонатана Дэвида. Восстановил равенство Луис Суарес на 90+2-й. В серии одиннадцатиметровых свои попытки не смогли реализовать Коне и Альфонсо Дэвис.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Читая удивлённые комментарии по поводу 4 место Канады, и как они дали бой Уругваю решил посмотреть их состав. Как и предполагал состав меня не удивил, в отличии от тех кто пишет что Канада прыгнула выше головы, так как в составе почти все нигеры. Также как и французы превратились в африканскую Республику. Нет, не подумайте что я имею что-то против чернокожих. Я понимаю что во все времена были и будут привлекаться одаренные спортсмены в развитые страны. Особенно из Африканских стран.

Но несмотря на то что Канада одна из самых холодных стран а состав будто африканская страна. Учитывая что следующий мировой мундиаль проходит в том числе и у них, я совсем не удивлен их результатом в этой копе Америка. Поздравляю.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 17:20


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112910415
112910415
вчера в 16:31
Суарес опять Суарес!
enloid
enloid ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:14
Турнир называется Copa América, Кубок Америки, не только Южной. То что он проводится под эгидой КОНМЕБОЛ это да, но в турнир всегда приглашались 2-3 сборные из КОНКАКАФ.
galem72
galem72
вчера в 11:30
Понятно, что все лавры достаются победителю, но мне хотелось бы выделить здесь боевой коллектив сборной Канады. Уругвай постоянно находится на топе футбола, а вот канадцы никогда так сильно не выступали. Да, они и так прыгнули выше головы, и Уругвай заслуженно победил, зато как красиво и мощно Кленовые шли к заветному кубку. Удачи этой сборной на предстоящем ЧМ. Надеюсь, их не постигнет судьба исландцев.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:25
Канада сильная команда оказалась
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:16
Молодцы ребятушки сборной Уругвая во главе с Суаресом !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:06
Поставил 2000 на проход Уругвая, повезло.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:40
Суарес настоящий лидер. В полуфинале не повезло, попал в штангу, но в матче за 3-е место уже реализовал свой удар. 69-й гол за сборную. Думаю, обойдет Пеле по голам.

Канада здорово себя показала. 4-е место очень хороший результат. Турнир хоть и Кубок ЮА называется, но в этом розыгрыше были страны из Северной Америки. Так что быть 4-й командой среди всех сборных Америки это достижение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:43
Канадцы молодцы.. немного не хватило для исторической бронзы. Респект!!! Ну Уругвай на характере вырвали бронзу. Состав хороший собрал Бьелса. .немного добавит холодного циничного прагматизма и на ЧМ 2026 уругвайская команда далеко пойдет. Матч смотрелся. Жаль..что на Евро нет матча за 3-е место. Суарес тигр хищник. Угадал Марсело что вызвал его на Копа Америку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:38
Опыт не пропьёшь. Зато в хоккее канадцы вынесли бы Уругвай вперёд ногами...
Вещий
Вещий
вчера в 09:37
🥇🥉 Золото и бронза. Суарес дарит уругвайским фанатам теплые воспоминания в любом возрасте
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 09:33, ред.
Это поля плохие виноваты. Так сказал лучший из непонятых тренеров современного футбола - Бьельса.
А этот мужик пиз...ть не будет!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:33
Суарес зарешал: сравнял счет на 92-й минуте матча и забил решающий пенальти в серии...
амурец
амурец
вчера в 09:23
Кусака молодец спас, ну а канадцам не унывать и так высоко запрыгнули
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:20
На этот раз Суарес не грыз соперников...а выгрыз бронзу для сборной...на 92-й минуте....
Респект...
bxntd7wfxwjv
bxntd7wfxwjv
вчера в 09:19
На Кубке Америки футбол более зрелищный
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:17
Дожили, Канада играет в матче за третье место
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:15
А могли и Кубок выиграть
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:04
Могли удивить канадцы. Пенальти плохо пробили
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:02
Достойно выступили, не повезло до финала....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:00
Канада достойно выступила на Кубке Америки, но Уругвай конечно сильнее.
баск
баск
вчера в 08:44
Луис Суарес после матча:
"Мы боролись за футболку нашей страны"..

На самом же деле только он, по большому счёту, за неё и боролся.
Вышел на целый тайм, забил в компенсированное время, забил
в серии пенальти.

Благодаря ему Уругвай и победил, а ведь на волоске висел,
к 93 минуте летел и едва не разменял свою репутацию, кленовым
просто не хватило опыта правильно подсушить игру после своего
второго голешника.

Хотя воевали они от души, для них статус третьей команды
Нового Света был бы весьма приятен, это ведь не абстрактный
полуфиналист, а реально завоёванная третья позиция..)

Ну ничего, через 2 года будет мундиаль, где Канада одна из
хозяек, то есть в отборе не нуждается и у неё будет ещё случай
проявить себя..
ABir
ABir
вчера в 08:31
У Канадцев был реальный шанс стать третьим призером за 10 минут до конца, не много не дотерпели. Канада теперь оказывается не только в хоккее сильна.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:31
А "Кленовые" , то дали бой и очень были близки к победе,и "опали" только в серии пенальти!
6dby25vtesm4
6dby25vtesm4
вчера в 08:20
Уругвай вышел в призёры это успех!!!
lotsman
lotsman
вчера в 08:20
Уругвай был больше заряжен на победу, чем канадцы.
drug01
drug01
вчера в 08:19
Третье место это совсем не так уж плохо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:18
Канада и так неплохо сыграла в этом Кубке Америки.
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