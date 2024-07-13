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«Зенит» обыграл «Краснодар» и выиграл Суперкубок России 2024

вчера, 22:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Зенит» переиграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России 2024 (4:2).

Родригао вывел номинальных хозяев поля вперед на 13-й минуте, Вендел удвоил преимущество команды на 33-й. Максим Глушенков забил третий гол петербуржцев на 42-й. Никита Кривцов на 62-й отыграл один из мячей, на 68-й Глушенков оформил дубль. Итоговый счет установил Фёдор Смолов на 70-й.

В 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».

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12 июля
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 23:49
Справедливости ради,отмечу другое. Это то,что Зенит при подавляющем преимуществе и при счёте 3:0 после первого тайма , просто отдал инициативу Конаснодару и играл по счёту, не убиваясь на поле в очевидно выйгрышном матче. А замены Семака, это не изменение хода игры, а просмотр резерва и не более того. Так что не надо делать искусственную интригу, от полностью проигранного матча, бездарного Краснодара.
baxrd8gy489t
baxrd8gy489t ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:31
спартак хоть кого-то сделал игроком в последнее время?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ k77mtednkqty (раскрыть)
вчера в 23:16
Это риторический вопрос. Естественно уборщица!
k77mtednkqty
k77mtednkqty
вчера в 23:14
Ну что вся Россия лицезрела как "гениальному" тренеру Семаку Клаудиньо проигнорировал пожатие руки. И кто же главный в раздевалке?
pomor45
pomor45
вчера в 23:09
По первому впечатлению Глушенков парень с крепкой психикой и конкуренцию составит, а Латышонок понравился тем, что старается не просто надёжно защищать ворота, а конкретно участвовать в игре. Парень имеет игровое мышление и хороший пас. Такой выдал дальний Кассьерре на выход, что разберись он в замысле своего вратаря, выход один на один с Акгацевым был бы обеспечен. Думаю, что у обоих в Зените хорошее будущее.
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:04
О "широко известных в футбольных кругах" Миранчуках, это так - шутка?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:03
Sorry, что вмешиваюсь. Но Глушенков перешел в локо из Самары в результате полноценного трансфера. Он из Спартака был отдан в КС, сначала в аренду. а потом продан. В значительной степени из него игрока сделал Осинькин, а не Спартак.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 23:01
Справедливости ради отмечу, Краснодар неплохо "сверкнул зубами" в оконцовке, и в последние минут 20-ть полностью доминировал на поле на фоне выдохшегося Зенита. Замены Семака не помогли. Бесспорно у быков есть потенциал побороться за верхние места. Плюс усилится состав после возвращения игроков с КА, хотя последнее не главный определяющий силу команды фактор.
НО, приходить на матч нужно вовремя, к первому свистку! А не к середине второй половины, собираясь на последнюю двадцатиминутку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Истина - сестра цинизма.
Твой коммент им пропитан. Тем он и прекрасен.
TheBoLt
TheBoLt ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:59
А как же Миранчуки? Не без ошибок играют, но известны в широких футбольных кругах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:56
Глушка краSавец. Завтра купит своей кукле новый насос для её утиных губ.
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:55
ДО настоящего времени НИ ОДИН "чертановский" толком не заиграл.
НИ ОДИН!
Только "вот-вот выстрелит и тогда всем вам покажет" применимо ко ВСЕМ ЭТИМ игрокам.
Capral
Capral
вчера в 22:53
Правильно говорят- талантливый человек- талантлив во всём, и Глушенков, в полной мере подтвердил это мнение!!!!!!! На любой фланг поставь этого игрока- он везде сыграет, любую задачу перед ним поставь- любую мастерски выполнит!!! Сегодня, я ждал яркого противостояния между двумя яркими диспетчерами- Глушенковым и Сперцяном, но получилось так, что Семак выдвинул Максима в линию атаки, и соперничество несколько потерялось...

Если по игре, то появление Глушенкова- однозначно усилило игру Зенита, а главное- разбавило, закостенелый питерский футбол, яркой, интересной игровой мыслью!!! В целом, не считая появления Глушенкова, ничего нового в игре Зенита не увидел, по сравнению с прошлым сезоном. Только игра Глушенкова делает игру Зенита живой и разнообразной, но это- в наименьшей степени заслуга Семака, поскольку талант игрока- затмевает бездарность тренера...

А что же Краснодар?! Конечно, потеря ряда ведущих игроков сказалась, и прежде всего- отсутсвие Кордобы- главной атакующей силы быков. Если, 1-й тайм, Краснодар откровенно провалил, то 2-й однозначно выиграл, и выиграл красиво, убедительно!!! Краснодар еще раз доказал, что в комбинационной игре, в красоте игры- им равных в России НЕТ!!! Эстетика, пластика, красота- только так и не иначе можно описать игру Краснодара!!! Спасибо команде за борьбу, за воздушный, поэтичный футбол!!! Однако ,для борьбы за чемпионство- этого недостаточно, что и показал прошлый сезон.

Вобщем- Удачи быкам!!! Радуйте болельщиков, своим замечательным футболом!!! Но и не забывайте о главном- одной красоты в футболе для чемпионства мало- нужны более веские аргументы...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:51
Игроки растут со временем...вы его тоже не разглядели до паровоза...иначе не в Локо бы он попал, а в Зенит...
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:51, ред.
Категорически и бесповоротно НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!
БЕЗ желания, БЕЗ "огонька", БЕЗ борьбы, ну, чтобы болельщики из Волгограда, заполнившие стадион в предвкушении футбольного праздника, его получили, а не "смотри, какие "из телевизора" к нам приехали", что, собственно, и вышло.
Фамилию "Глушенков" комментаторы разве что только по ОТДЕЛЬНЫМ БУКВАМ не произносили. Они прямо таки ВЫПРЫГИВАЛИ ИЗ ШТАНОВ, чтобы у телезрителей создать впечатление футбольного праздника.
Получилось у них, как всегда, плохо.
Тем более, что этого футбольного праздника на поле и близко не было.
В первом тайме семаковские, забив три мяча никакущему Краснодару, во втором просто практически бросили играть и стали двигаться по полю "по счёту", что как-то позволило кубанским футболистам забить 2 гола.
Те, которые "с Вами вместе у микрофона сегодня были...", из кожи вон лезли, чтобы как-то оправдать сегодняшний краснодарский позор в 1-м тайме: то футболисты под нагрузками, то скамейка короткая и Кордоба не приехал...
В общем, каких-то выводов о дальнейших играх этих команд в чемпионате делать не буду. Как подсказывает мне мой же опыт болелы, "ФСЁ БУДЕТ ПОТОМ"...
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 22:50, ред.
С победой всех болельщиков Зенит!!!!!!
В первом тайме раскатали Краснодар по газону. По сути сделали результат.
Во втором, при счете 3 - 0, отдали инициативу и играли на контратаках.
Ближе к середине второй половины стала очевидной, неполная ( мягко говоря ) физическая готовность Зенита. Что впрочем не сильно помогло быкам, но хотя бы ушли от позора проигрыша с крупным счетом.
Очень неплохо смотрелся Латышонок. Уверено рулил защитниками. В пропущенных голах его вины не вижу.
Особо хотел бы отметить две банки Макса Глушенкова.... забитые прямо с лавки))), на которую его определили навечно некоторые "знатоки" и "специалисты" по Зенит Сан - Пауло ))))))))))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49, ред.
Два мяча в ворота " Зенита" пусть никого не смущают. Так же, как и игровое преимущество "Краснодара" после того, как дважды разница достигла трёх мячей не в их пользу. Вполне естественное развитие событий: одни притормозили, другие поднажали, ничего необычного для футбола. Некоторые голы красивые, получил от них удовольствие. Иногда могут, черти, нас порадовать. Жаль, что только иногда.
Периодически гости с Кубани показывали неплохой футбол, но опять же только тогда, когда футболисты "Зенита" позволяли им это делать. Фёдор - тот что Смолов - никакой, даже несмотря на забитый мяч. Хотя он и в "Динамо" так играл. Все его действия (телодвижения) неуклюжие, как будто вышел на поле с похмелья.
Да, у "Краснодара" мальчишечка с длинными волосами понравился, молоденький. Тот, что вышел на замену. Никакой робости. Помню его по прошлому сезону. Не сбавит - будущий член сборной (хотя это теперь звучит как ругательство).
В принципе, футбол неплохой для начала сезона.
И последнее. Просьба к графическим редакторам в будущем не портить просмотр стрелками, штрихами и другими новомодными веяниями. Ни к чему. Это не художественный вернисаж, а футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:49
Это вы его за ненадобностью сделали машинистом....смогли бы разглядеть в нём правильного игрока может и не тусили бы на 5-м месте...в таблице...
hfk9h6xgx6ws
hfk9h6xgx6ws ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:49
Если бы спартак не был на пятом месте, то был бы на шестом.
nikolah
nikolah ответ Константин 87 (раскрыть)
вчера в 22:46
И это тоже имеет место быть)
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:44
Мусаев за день до матча участвовал на пресс конференции, где сказал, что латиноамериканцы вернутся туру к 3-4. Старт чемпионата без них будет. Они сейчас в сборных, у Кордобы и Кастаньо вообще финал кубка Америки на носу, их Колумбия не проигрывала уже 40 матчей. Плюс 10 дней выходных им дадут. Че тут скажешь, когда на позиции левого защитника играл сначала опорный полузащитник, потом спустился левый вингер, игравший со старта матч (уставший уже). Это у Зенита 3 состава, могут себе позволить отпустить игроков в сборные и отпуска
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
Если бы не новый машинист из Локо Зенит проиграл бы)...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:42, ред.
Мусаев идеальная марионетка истинного руководства!!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 22:39
Счет по игре.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:39
Да Федя то Реалу забьет, то Барсе...ему вообще все равно против кого он выходит)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:39
В плане результата наверное без неожиданностей. Увы и ах возможный первый трофей для "Краснодара" уплыл на берега Невы. Грубо 42-м тысячам на трибунах в Волгограде думаю было не скучно, особенно во втором тайме. Вернувшиеся Кастаньо, Оласа и особенно Кордоба скорее всего позволят прибавить в атаке, но вряд ли в защите. А по сегодняшнему матчу Кривцов ( может женитьба на пользу пошла) сверкнул, Федя голом отметил возвращение, а вот Сперцян как-то потерялся. По "Зениту" наверное не только мне было интересно как Глушенков сыграет, все все видели. Резюмируя: болельщиков "Зенита" с заслуженной победой и завоеванным трофеем, ну а мы болельщики Краснодара и лица симпатизирующие клубу ( к коим себя причисляю) будем надеяться, что и на нашей улице когда-то будет праздник. Как-то так на мой как обычно сугубо субъективный взгляд.
Futurista
Futurista
вчера в 22:38
Слабоват Зенит...даже Федя им забил)...
Константин 87
Константин 87 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 22:37
Просто Зенит перестал играть…
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
По делу победили! Вообще вопросов нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:35
Зенит с Победой!!!С трофеем !!!!!
Глушенкова с почином....правильный игрок...
В первом же матчем ответил всем любителям посудачить про лавку....
Ожидал от Краснодара большего...жаль Кордобы нет...
Клаудиньо надо продавать...со скидкой и быстро....толку становится меньше чем гонору...
Зенит выиграл 1-й тайм...Краснодар 2-й....в итоге 3-й титул Семака за пару месяцев....неплохой результат...
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