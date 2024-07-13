«Зенит» обыграл «Краснодар» и выиграл Суперкубок России 2024

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вчера, 22:29

«Зенит» переиграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России 2024 (4:2).

Родригао вывел номинальных хозяев поля вперед на 13-й минуте, Вендел удвоил преимущество команды на 33-й. Максим Глушенков забил третий гол петербуржцев на 42-й. Никита Кривцов на 62-й отыграл один из мячей, на 68-й Глушенков оформил дубль. Итоговый счет установил Фёдор Смолов на 70-й.