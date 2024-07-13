«Зенит» обыграл «Краснодар» и выиграл Суперкубок России 2024

«Зенит» переиграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России 2024 (4:2).
Родригао вывел номинальных хозяев поля вперед на 13-й минуте, Вендел удвоил преимущество команды на 33-й. Максим Глушенков забил третий гол петербуржцев на 42-й. Никита Кривцов на 62-й отыграл один из мячей, на 68-й Глушенков оформил дубль. Итоговый счет установил Фёдор Смолов на 70-й.
В 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».
НО, приходить на матч нужно вовремя, к первому свистку! А не к середине второй половины, собираясь на последнюю двадцатиминутку.
НО, приходить на матч нужно вовремя, к первому свистку! А не к середине второй половины, собираясь на последнюю двадцатиминутку.