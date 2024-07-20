Миранчук пропустил матч «Аталанты» в связи с возможным уходом из клуба

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту».
Российский футболист пропустил последний товарищеский матч команды из Бергамо. По информации источника, это произошло по трансферным причинам. Игрок тщательно оценивает предложение, полученное от «Атланты Юнайтед», ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько часов.
Отмечается, что итальянский клуб уже принял предложение команды МЛС на продажу хавбека за 12 млн евро, включая бонусы. Оптимизм относительно успешного завершения сделки растёт.