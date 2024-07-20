Миранчук пропустил матч «Аталанты» в связи с возможным уходом из клуба

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вчера, 13:39

Полузащитник может покинуть «Аталанту».

Российский футболист пропустил последний товарищеский матч команды из Бергамо. По информации источника, это произошло по трансферным причинам. Игрок тщательно оценивает предложение, полученное от «Атланты Юнайтед», ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько часов.