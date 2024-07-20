Героя Франции на ЧМ-2018 и Евро-2024 зовут обратно в Лондон. АПЛ соскучилась по скромному хавбеку

1721463723

вчера, 11:22

Канте всё ещё востребован.

Канте – скромный, но трудолюбивый хавбек, который открылся миру на мундиале в 2018 году. Когда сборная Франции взяла титул, обыграв в финале хорватов, его называли скрытым героем «трёхцветных». Но затем карьера пошла на спад – и в итоге Нголо готовится к вот уже второму сезону в составе аравийского «Аль-Иттихада». Правда, теперь есть шанс вернуться на олимп – к игроку снова появился интерес от клуба АПЛ .

Диссонанс с Сарри, травмы, Тухель

Маурицио приходил в «Челси» со своей философией – опорник в его системе выполнял функцию глубинного плеймейкера, поэтому «аристократы» подписали для тренера Жоржиньо. Канте же был чистым разрушителем, которому больше подходила роль «бокс-ту-бокс». Маурицио требовалось найти гармонию между своей философией и трудолюбивым любимцем фанатов. Наставник принял клуб как раз в момент, когда любовь болельщиков к Нголо была на пике. И игроку в этой системе было крайне сложно найти себя.

Потом пришёл Лэмпард – в этот период на Канте посыпались травмы – это скомкало старт сезона, также полузащитник пропустил финиш Премьер-Лиги. Под руководством Томаса Тухеля хавбек стал получать ещё чуть меньше игрового времени – карьера планомерно шла к закату. В сезоне-22/23 к тому же случилась серьёзная травма, из-за которой Канте провёл лишь семь матчей в чемпионате. Параллельно в клубе началась перестройка – команда находилась в поиске новой игровой философии, что лишило «синих» претензий на какие-либо трофеи. Находиться в «Челси» в этот период уже возрастному полузащитнику было просто нецелесообразно.

В «Челси» Почеттино не нашлось бы места

Сразу по нескольким причинам. Маурисио Почеттино комплектовал костяк из молодых талантов, на которых лондонцы потратили огромные деньги. Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо стали новыми действующими лицами проекта, при этом их тяжело было бы оставить в запасе. Плюс сверкнул Коул Палмер – выпускник академии «Манчестер Сити» просто ворвался в стартовую обойму и стал лидером. Наравне с ними за место в старте боролся Конор Галлахер, на скамейке был выбор между Нкунку, Лавиа, Угочукву.

Канте в таких условиях вряд ли бы оставили в стартовом составе – ему пришлось бы сидеть на скамейке, что недопустимо для лидера и души национальной команды. Аргентинский тренер «Челси» взялся разгребать раздутую заявку команды, искал новые сочетания, что было крайне тяжело. Даже на финише минувшего сезона, когда лондонцы начали цеплять очки и включились в борьбу за топ-5, они это делали в атмосфере хаоса и бессистемности. На индивидуальном мастерстве Палмера и компании. Для самого Нголо лучше, что он не застал эти времена и провёл год в солнечной Саудовской Аравии.

Евро показало, что Нголо рано на пенсию

Полузащитник не просто так попал в заявку сборной Франции на Евро-2024, играя при этом в чемпионате Саудовской Аравии. Уже на последние матчи минувшего сезона Нголо выходил с капитанской повязкой. Он почти не пропускал матчи, а разница в классе позволила набить неплохую статистику для разрушителя – два гола и пять ассистов.

Дешам предпочитает вызывать на крупные турниры проверенных игроков – и Канте как раз из таких. Тем более специалист прекрасно знал, как подчеркнуть сильные качества полузащитника. «Трёхцветные» провели турнир достаточно скверно по своим меркам – единственный гол с игры забили в ворота сборной Испании в полуфинале (в итоге вылетели). Плохо смотрелись Гризманн и Мбаппе, у которых появились серьёзные проблемы с реализацией. Но при ослабшей атаке французам удавалось сохранять надёжность – и за счёт этого продвигаться по сетке. И как раз в этой составляющей снова блеснул Канте. Опорник показал высочайшую физическую подготовку и 4 из 6 матчей провел на поле от свистка до свистка. Это ещё не говоря о тотальной надёжности в игре без мяча и даже неплохой статистике при владении (шестой на Евро по продвигающим пасам, 14-й – по ключевым передачам). Свою работу Канте выполнил идеально – и заслужил место в символической сборной.

В цепком хавбеке нуждается Лопетеги

Логично, что после яркого турнира на хавбека снова обратили внимание в АПЛ . «Вест Хэм» начал переговоры с «Аль-Иттихадом» — «молотобойцы» нацелены на полноценный трансфер и готовы выплатить аравийцам компенсацию в размере 20 миллионов фунтов.

Всё дело в том, что «Вест Хэм» недавно попрощался с Дэвидом Мойесом, который и превратил клуб в еврокубкового бойца, включил в борьбу за топ-5. Теперь в команде начинается новая эпоха – сменщиком шотландца стал Хулен Лопетеги. Испанский тренер тоже предпочитает играть на результат, даже жертвуя стилем. Поэтому игроки-разрушители и трудяги ему очень нужны. Сам Хулен настаивает на подписании Нголо – за ним он следил ещё в момент, когда возглавлял «Реал». А тут – новая команда, в которую свои идеи только предстоит интегрировать.

Самого Канте положение дел в «Аль-Иттихаде» устраивает – но он не будет против, если клубы смогут договориться и появится возможность вернуться в Лондон. На опытных лидеров сейчас есть спрос в любой команде – а Нголо к тому же ещё не просел в плане физики. Опорнику стоит взять пример с Модрича – Лука пережил в «Реале» всех своих привычных партнёров: Кроос решил уйти в 34, Каземиро – вообще в 30. Луке 38 лет – и он никуда не собирается. Француз тоже ещё способен попылить в Англии.